Vrdoljake tuže za više od 1,6 milijuna kuna: Skupili su čak 17 tužbi za Generala i serije o Titu

Redatelj Antun Vrdoljak i njegova obitelj suočeni su s brojnim tužbama. Tvrtke njegovih sinova Marka i Andrije skupile su sedamnaest tužbi zbog ‘Generala’ i serije o Titu...

<p>Nepravomoćna presuda prema kojoj tvrtka AMV produkcija, koju vodi Marko Vrdoljak, mora HEP-u vratiti 625.000 kuna, s koliko su sponzorirali film i seriju “General”, samo je vrh ledene sante tužbi s kojima su suočeni redatelj Antun Vrdoljak i njegova obitelj.</p><p>Naime, AMV produkcija, Kiklop film i Mediteran film, tri tvrtke čiji su direktori njegovi sinovi Marko i Andrija, ukupno su skupile čak 17 tužbi u kojima kako fizičke, tako i pravne osobe od njih traže isplatu i povrat novca. Sporni iznosi variraju od oko 3000 kuna do čak 625.000 kuna, čiji je povrat tražio HEP. Neke od njih su još u rješavanju, u nekima su tužitelji odustali, neke su Vrdoljaci nepravomoćno izgubili, dok su u nekima postigli sudske nagodbe. No krenimo redom.</p><p>Već smo pisali da je HEP tužio AMV produkciju Marka Vrdoljaka na Trgovačkom sudu u Zagrebu i dobio parnicu. Presuda donesena 10. srpnja 2020. još nije pravomoćna, samim time ni izvršna. Tvrtka je proglasila stečaj, a stečajni postupak obustavljen je 2016.</p><p>Tvrtka Kiklop film, koja je također producirala “Generala”, sakupila je deset tužbi. Među njima su umjetnik fotografije i filmske produkcije, kamerman i jedan glumac, kojemu su Vrdoljaci ostali dužni više od 60.000 kuna. Ti su postupci još u rješavanju.</p><p>Tvrtka TŽV Gredelj u stečaju tražila je povrat 468.074 kune, a dosuđeno im je 460.174 kune. Ta presuda postala je pravomoćna 24. kolovoza 2020.</p><p>Kiklop film je tužilo i komunalno poduzeće Komunalno KP iz Kloštra Podravskog te Turizam Petrčane, koji su na kraju povukli tužbu. Izgubili su i parnicu protiv tvrtke Practicum Vita kojoj bi trebali isplatiti 57.982 kune. Presuda je nepravomoćna, a predmet povodom žalbe na Vrhovnom sudu.</p><p>Mediteran film našao se u problemima zbog Vrdoljakove serije “Josip Broz Tito” emitirane 2010. na HRT-u. Vrdoljakov kolega Veljko Bulajić tužio je HRT i Antuna Vrdoljaka zbog povrede autorskih prava i tražio 250.000 kuna odštete. Dosuđeno mu je 150.000 kuna. HRT je to isplatio, a zatim tužio Mediteran film i tražio povrat.</p><p>Tužba im je prihvaćena u srpnju ove godine, no zbog žalbe spis se trenutno nalazi na Visokom trgovačkom sudu.</p>