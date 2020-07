Gradonačelnik Vrgorca: 'Nama se vatrogasci drogiraju!'

Nekoliko njih je već u prosincu bilo pozitivno na test na narkotike. Na novo testiranje se dio vatrogasaca nije odazvao što izaziva opravdanu sumnju, kaže gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić

<p>Gradonačelnik Vrgorca <strong>Ante Pranić</strong> u fokus javnosti gurnuo je tamošnje Dobrovoljno vatrogasno društvo i problem koji, prema gradonačelniku, vatrogasci imaju s - drogama.</p><p>Molio je, kaže, policiju pa sada, premda nema ovlasti, ali kao gradonačelnik ne želi niti okretati glavu od toga da neki od vrgoračkih vatrogasaca znaju zapaliti 'joint'.</p><p>- <em>Dosta! Nakon određenih reakcija građana, danas sam dao nalog zapovjedniku naših vatrogasaca da svi u DVD-u koje financiramo javnim novcem obave izvanredni liječnički pregled i kontrolu na moguće prisustvo nedozvoljenih opojnih sredstava. Iako je današnji nenajavljeni pregled bio obavezan, pregled nisu obavili baš svi iz njima znanih razloga. Pohvaljujem većinu koja se odazvala i zadovoljila rezultatima. Ovo je druga nenajavljena kontrola nakon prve provedene u prosincu 2019. Nakon žutih kartona, idu crveni pa kome pravo, kome krivo. Nemam ovlasti u radu DVD-a, ali dok sam gradonačelnik ne mislim financirati one koje izbjegavaju testove, a još manje više biti slijep kraj zdravih očiju. I ne samo to ovaj status pročitat će mnogi pa ću biti do kraja jasan. Do sada sam molio odgovorne u MUP-u da krenu rješavati problem narkotika na našim ulicama. Granično smo mjesto. Krenite u akcije i prestanite voditi politiku nezamjeranja u malom gradu inače je pitanje vremena kada će se pojaviti još jedan Filip Zavadlav</em> - stoji u Facebook statusu vrgoračkog gradonačelnika Ante Pranića.</p><p>Ta je objava vrgoračkog gradonačelnika Pranića dobrano je uzdrmala javnu scenu inače mirnog gradića na granjem jugu Splitsko-dalmatinske županije. Iako se među stanovništvom o ovoj gorućoj temi već duže vremena potajno šuška službena objava od strane samog gradonačelnika prelila je čašu strpljenja.</p><p>Naime gradonačelnik je javno prozvao pojedince iz DVD Vrgorac iznijevši kako su pojedinci iz vatrogasnih redova skloni konzumiranju narkotika:</p><p>- Nekoliko njih je već u prosincu bilo pozitivno na test na narkotike. Na novi test od prošlog tjedna dio vatrogasaca se nije odazvao što je izazvalo opravdanu sumnju kako se ništa od prosinca nije promijenilo - rekao nam je Pranić poručivši kako takvo stanje nije više održivo te da se stavlja ljaga na sve vatrogasce od kojih najveći broj svoju dužnost obavlja časno i odgovorno.</p><p>Gradonačelnik nije želio više šutke promatrati i slušati komentare nezadovoljnih građana poglavito jer grad Vrgorac iz svog proračuna godišnje na račun DVD Vrgorac u kojem je zaposleno šest osoba i osam sezonskih djelatnika, uplaćuje oko šesto tisuća kuna.</p><p>- Ovo je tek santa leda. Vrgorac je mali grad i kada ste gradonačelnik ljudi očekuju da rješavate gotovo sve probleme. Možda bi bilo najlakše zatvoriti oči i pustiti da stvari idu svojim tokom, no to nije ispravno. Naravno, ne želim generalizirati i stvarati negativnu sliku o našim vatrogascima, ovdje je riječ o pojedincima. Dapače, dio naših vatrogasaca radi izrazito odgovorno, njihov zapovjednik i predsjednik uložili su poprilične napore u podizanju tehničkih komponenti na više razine - poručuje Pranić koji očito nema više namjeru šutjeti.</p><p>- Imali smo dobru volju riješiti sve dalje od očiju javnosti. Mislim da se mojim istupom neće puno promijeniti. Ipak prelila se čaša i ne mogu više šutjeti - rekao je Pranić.</p><p>- Što se tiče toga slučaja mi ne možemo iznositi nikakve podatke vani zato što nemamo još sve podatke. DVD Vrgorac godinama provodi i redovne i izvanredne liječničke preglede u svrhu operativnosti. Ja vam ne mogu dati nikakve podatke zato što liječnički pregledi nisu do kraja završeni i nemamo konkretne podatke od medicine rada - rekao nam je <strong>Vinko Markotić</strong> zapovjednik DVD Vrgorac.</p><p>- U prosincu je bio jedan djelatnik pozitivan na laku drogu na THC u mokraći. To nije teška, nego laka droga. Mi u svakom slučaju postupamo sukladno našim pravilnicima. Vodstvo DVD radi na tome tragu.</p><p>Zašto se sada neki nisu došli testirati?</p><p>- Svatko ima nekakve svoje osobne razloge koje mi moramo istražiti, upravna tijela moraju odrediti konsekvence. Imamo dva djelatnika koji su već duže na bolovanju iz nekakvih drugih razloga i sada imamo još dva koja su na bolovanju, ali ja ne mogu ulaziti u to zašto su oni na bolovanju. Nismo do sada imali takvih slučajeva, a ja ne želim davati te podatke jer to su osobni podaci. O tome ne želim uopće raspravljati - rekao nam je zapovjednik Vinko Markotić.</p>