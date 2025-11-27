Obavijesti

SILNE KIŠE

Vrgorac: Poplavljen kilometar ceste kod granice s BIH

Piše HINA,
Vrgorac: Poplavljeno Polje jezero uslijed obilnih kiša | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Sva tri vrgoračka polja su poplavljena, ali se još ne zna koliki dio vrgoračkih jagoda je poplavljen, dok je u polju Jezero, po prvim procjenama oko 100.000 čokota vinove loze već pod vodom

Nakon nekoliko dana kiše koja je padala bez prestanka, oko kilometar ceste između Vrgorca i Ljubuškog od četvrtka ujutro je pod vodom pa nema automobilskog prometa preko polja Rastok kod graničnog prijelaza s BiH. Grupa turista zatekla se jutros u vrgoračkom polju zbog navigacije koja vozače navodi na najbližu rutu od Vrgorca do graničnog prijelaza s BiH, onim na Orahu, ali je voda poplavila vrgorački most i kilometar ceste nedaleko od prijelaza.

Navigacija i dalje navodi vozače na vrgorački most i stvara kaos među strancima koji putuju u BiH no, i neki domaći vozači zatečeni su brzim pritokom vode, što pokazuje žuti kombi u Podprologu koji je u ostao parkiran u vodi.

Sva tri vrgoračka polja su poplavljena, ali se još uvijek ne zna koliki dio vrgoračkih jagoda je poplavljen, dok je u polju Jezero, po prvim procjenama poljoprivrednika, oko 100.000 čokota vinove loze već pod vodom.

Situacija u selu Kokorići je za sada stabilna, a u iduća dva dana moguće je izbijanje podzemne rijeke Betine, u koju se slijevaju vode iz Imotske krajine, obično dva do tri dana nakon padalina.

