Vrgoračka škola je pokazala volju i snagu te da je pravi autoritet

Piše Bojana Mrvoš,
Vrgoračka škola je pokazala volju i snagu te da je pravi autoritet
Može se i mora djecu vratiti u pravi svijet, učiti ih komunikaciji, empatiji, kritičkom razmišljanju, pružiti im dobar građanski odgoj. Ako roditelji ne žele ili ne mogu, škola, sustav mora

Nakon tri mjeseca od potpune zabrane korištenja mobitela na nastavi i pod odmorima, vrgoračka škola bilježi željene rezultate - djeca razgovaraju, komuniciraju, više ne sjedi svatko za sebe vani pod odmorom tipkajući po mobitelu. Škola im je zabranila i gazirana pića, umjetne nokte te šminku. Ako je u startu i bilo negodovanja, čak i među malobrojnim roditeljima, više ga nema.

