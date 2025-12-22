Može se i mora djecu vratiti u pravi svijet, učiti ih komunikaciji, empatiji, kritičkom razmišljanju, pružiti im dobar građanski odgoj. Ako roditelji ne žele ili ne mogu, škola, sustav mora
KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ PLUS+
Vrgoračka škola je pokazala volju i snagu te da je pravi autoritet
Nakon tri mjeseca od potpune zabrane korištenja mobitela na nastavi i pod odmorima, vrgoračka škola bilježi željene rezultate - djeca razgovaraju, komuniciraju, više ne sjedi svatko za sebe vani pod odmorom tipkajući po mobitelu. Škola im je zabranila i gazirana pića, umjetne nokte te šminku. Ako je u startu i bilo negodovanja, čak i među malobrojnim roditeljima, više ga nema.
