ZLOKOBNI OMNIBUS PLUS+

Vrh Europske komisije mijenja pravila GDPR-a. Ovo je vodič kroz opasan presedan...

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 6 min
Vrh Europske komisije mijenja pravila GDPR-a. Ovo je vodič kroz opasan presedan...
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

NOVI EXPRESS U praksi, ove promjene mogle bi odlučiti hoće li građani i dalje imati kontrolu nad svojim osobnim podacima ili će se njihovi digitalni tragovi lakše koristiti bez njihova znanja i pristanka

Admiral

Europska unija pokrenula je u studenom najveću reformu digitalnog zakonodavstva od uvođenja GDPR-a, pod zajedničkim nazivom Digitalni omnibus. Riječ je o sveobuhvatnom paketu zakonskih izmjena koji zahvaća GDPR, pravila o kolačićima, Zakon o umjetnoj inteligenciji, kibernetičku sigurnost i upravljanje podacima. Paket je zapravo podijeljen na dva odvojena prijedloga: jedan mijenja pravila o osobnim podacima, privatnosti i kibernetičkoj sigurnosti, a drugi cilja izmjene relativno novog Zakona o umjetnoj inteligenciji.

