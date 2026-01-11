NOVI EXPRESS U praksi, ove promjene mogle bi odlučiti hoće li građani i dalje imati kontrolu nad svojim osobnim podacima ili će se njihovi digitalni tragovi lakše koristiti bez njihova znanja i pristanka
ZLOKOBNI OMNIBUS PLUS+
Vrh Europske komisije mijenja pravila GDPR-a. Ovo je vodič kroz opasan presedan...
Čitanje članka: 6 min
Europska unija pokrenula je u studenom najveću reformu digitalnog zakonodavstva od uvođenja GDPR-a, pod zajedničkim nazivom Digitalni omnibus. Riječ je o sveobuhvatnom paketu zakonskih izmjena koji zahvaća GDPR, pravila o kolačićima, Zakon o umjetnoj inteligenciji, kibernetičku sigurnost i upravljanje podacima. Paket je zapravo podijeljen na dva odvojena prijedloga: jedan mijenja pravila o osobnim podacima, privatnosti i kibernetičkoj sigurnosti, a drugi cilja izmjene relativno novog Zakona o umjetnoj inteligenciji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku