Vrhovni sud SAD-a: Teksas smije uhićivati i zatvarati migrante...

Američki Vrhovni sud je presudio da Teksas smije uhićivati i zatvoriti migrante u sklopu novog zakona savezne države o imigraciji, javlja BBC. Zakon SB4 dopustit će lokalnoj i državnoj policiji uhićenje i progon osumnjičenih za ilegalan prelazak meksičke granice. Administracija predsjednika Joe Bidena je zakon nazvala neustavnim.

Odluka je donesena dan nakon što je zbog žalbi blokirana na istoj razini. Stupanje zakona na snagu je tri puta odgodio sudac Samuel Alito. Vrhovni sud je u utorak presudio da SB4 može stupiti na snagu, no niži, savezni žalbeni sud još nije donio odluku o njegovoj legalnosti.

Troje liberalnih članova Vrhovnog suda, Sonia Sotomayor, Elena Kagan i Ketanji Brown Jackson izrazili su svoje neslaganje.

"Sud daje zeleno svjetlo koje će narušiti dugotrajnu ravnotežu moći između savezne i državne razine te posijati kaos", napisala je Sotomayor u svom mišljenju.

SB4 daje lokalnim i državnim policijskim dužnosnicima ovlast da zaustave i uhite osobe za koje se sumnja da su prešle granicu nezakonito, osim u školama, zdravstvenim ustanovama ili religijskim prostorima.

Predviđeni su prekršajni postupci ili kazneni postupci i moguće zatvorske kazne, ili novčane kazne do 2000 američkih dolara (oko 1840 eura). Kazne za one koji nezakonito uđu u Teksas nakon što su bili deportirani bi mogle biti i do 20 godina zatvora, ovisno o imigracijskoj i kriminalnoj povijesti osobe.

SB4 je potpisan u prosincu, a prvotno je trebao stupiti na snagu 5. ožujka.