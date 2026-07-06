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ENGLEZI VS RUSI

VRIJE NA ARKTIKU Britanci presreli ruske avione. Bacali su uređaje za prisluškivanje

Piše Filip Sulimanec,
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VRIJE NA ARKTIKU Britanci presreli ruske avione. Bacali su uređaje za prisluškivanje
Foto: Wikimedia Commons
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Prošlog je tjedna objavljeno da superjahta ruskog predsjednika Vladimira Putina, vrijedna 100 milijuna funti, plovi uz obalu Norveške kako bi se vratila u Rusiju

Ujedinjeno Kraljevstvo je presrelo dva ruska mornarička bombardera u Arktiku. Ministarstvo obrane priopćilo je u ponedjeljak da su se dva ruska pomorska patrolna zrakoplova tipa „Bear F” potkraj prošlog tjedna u više navrata približila udarnoj skupini britanskog nosača zrakoplova u Norveškom moru u „nesigurnom i neprofesionalnom” manevru, piše Politico.

Navodi se da su ruski zrakoplovi ispustili veliki broj hidroakustičnih plutača koje mogu služiti kao podvodni mikrofoni za pronalaženje i praćenje podmornica. Sve se dogodilo u neposrednoj blizini nosača zrakoplova HMS Prince of Wales.

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Ruske zrakoplove presreli su i ispratili britanski zrakoplovi F-35 s nosača 2. srpnja. HMS Prince of Wales, jedan od dvaju britanskih nosača zrakoplova, prvi je europski nosač zrakoplova koji provodi NATO-ve operacije protuzračne obrane sa zrakoplovima F-35.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada je Britanija po prvi put preuzela zapovjedništvo nad postrojbom za specijalne snage Saveza, koju je Ministarstvo obrane opisalo kao „vrh koplja” NATO-vih timova za brzo djelovanje i koja se „može rasporediti bilo gdje u svijetu u roku od nekoliko dana”.

Prošlog je tjedna objavljeno da superjahta ruskog predsjednika Vladimira Putina, vrijedna 100 milijuna funti, plovi uz obalu Norveške kako bi se vratila u Rusiju.

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