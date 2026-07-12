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DISTANCIRANJE OD ZOKIJA? PLUS+

Vrije u SDP-u: Hajdaš izbjegava stati na Milanovićevu stranu u njegovu sukobu s Plenkovićem!

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 4 min
Vrije u SDP-u: Hajdaš izbjegava stati na Milanovićevu stranu u njegovu sukobu s Plenkovićem!
Zabok: Predsjednik Milanović posjetio Sportsko-rekreacijski centar Zaseka i stadion NK Mladost | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
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NOVI EXPRESS Ankete, savez s Možemo! i sve glasnija razmišljanja o političkom životu nakon Zorana Milanovića otkrivaju novu dilemu SDP-a, kako se odmaknuti od najjačeg političkog brenda ljevice...

Hrvatska je ponovno u razdoblju u kojem najveća oporbena stranka pokušava pronaći vlastiti identitet. Nakon godina oslanjanja na popularnost predsjednika Zorana Milanovića, SDP se nalazi pred drukčijim izazovom. Rejting stranke već mjesecima stagnira, HDZ i dalje drži vlast, a potencijalni partneri iz Možemo! sve su jači i sve manje žure s formaliziranjem saveza.

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Komentari 2
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