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Vrijedna Vukovarka imenovana u Plenkovićev ured: Ali to nije obična kadrovska promjena...

Piše Luka Safundžić,
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Vrijedna Vukovarka imenovana u Plenkovićev ured: Ali to nije obična kadrovska promjena...

Novi Express otkriva tko je Marijana Balić, ekonomistica koja je na zatvorenom dijelu sjednice Vlade imenovana zamjenicom predstojnika Ureda predsjednika Vlade. I u Bruxellesu je bila uz Plenkija

Marijana Balić nova je stara bliska suradnica premijera Andreja Plenkovića. Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade imenovana je zamjenicom predstojnika Ureda predsjednika Vlade, čime se vraća u sam vrh njegova najužeg tima i potvrđuje status jedne od osoba od njegova najvećeg povjerenja. Nakon njezina imenovanja Ured predsjednika Vlade čine predstojnik Zvonimir Frka Petešić te njegovi zamjenici Tomislav Leko i Marijana Balić. Kako nam je rekao sugovornik blizak premijeru, Leko ostaje na svojoj dužnosti, a predstojnik Ureda ima mogućnost imati dvoje zamjenika. Ovim potezom Plenković je, objašnjava nam sugovornik iz HDZ-a, dodatno osnažio svoj najuži operativni krug, koji uz Frku Petešića, Leku i Balić čini i glasnogovornik Vlade Marko Milić. Riječ je o ljudima koji su godinama uz premijera, sudjeluju u pripremi ključnih odluka i u stalnoj su komunikaciji s Plenkovićem. Imenovanje Marijane Balić nije tek još jedna kadrovska promjena u Banskim dvorima. Za one koji dobro poznaju odnose u vrhu HDZ-a ono je potvrda dubokog povjerenja koje je između premijera i njegove dugogodišnje suradnice građeno godinama. Životna priča Marijane Balić u mnogočemu odudara od uobičajenih političkih biografija.

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