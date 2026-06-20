Novi Express otkriva tko je Marijana Balić, ekonomistica koja je na zatvorenom dijelu sjednice Vlade imenovana zamjenicom predstojnika Ureda predsjednika Vlade. I u Bruxellesu je bila uz Plenkija
Vrijedna Vukovarka imenovana u Plenkovićev ured: Ali to nije obična kadrovska promjena...
Marijana Balić nova je stara bliska suradnica premijera Andreja Plenkovića. Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade imenovana je zamjenicom predstojnika Ureda predsjednika Vlade, čime se vraća u sam vrh njegova najužeg tima i potvrđuje status jedne od osoba od njegova najvećeg povjerenja. Nakon njezina imenovanja Ured predsjednika Vlade čine predstojnik Zvonimir Frka Petešić te njegovi zamjenici Tomislav Leko i Marijana Balić. Kako nam je rekao sugovornik blizak premijeru, Leko ostaje na svojoj dužnosti, a predstojnik Ureda ima mogućnost imati dvoje zamjenika. Ovim potezom Plenković je, objašnjava nam sugovornik iz HDZ-a, dodatno osnažio svoj najuži operativni krug, koji uz Frku Petešića, Leku i Balić čini i glasnogovornik Vlade Marko Milić. Riječ je o ljudima koji su godinama uz premijera, sudjeluju u pripremi ključnih odluka i u stalnoj su komunikaciji s Plenkovićem. Imenovanje Marijane Balić nije tek još jedna kadrovska promjena u Banskim dvorima. Za one koji dobro poznaju odnose u vrhu HDZ-a ono je potvrda dubokog povjerenja koje je između premijera i njegove dugogodišnje suradnice građeno godinama. Životna priča Marijane Balić u mnogočemu odudara od uobičajenih političkih biografija.
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