Vrijedni 4,1 mil. kuna: Čačić kupuje dvore pokojnog tajkuna

Neupitan je društveni interes za kupnju dvorca Šaulovec jer se tako vrijedan objekt ne može prepustiti igri privatnih interesa. Dvorac treba otvoriti javnosti, staviti ga u turističku i ugostiteljsku funkciju te uvesti u kurikulume kako bi bio dio obvezne edukacije djece. Obrazloženje je to varaždinskog župana Radimira Čačića za plan da županija, kojoj je na čelu, kupi dvorac koji se trenutačno na dražbi prodaje za 4,1 milijun kuna kao dio stečajne mase propale “Varaždinke”.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dvorac je bio u vlasništvu varaždinskog tajkuna Ivana Hudoletnjaka, vlasnika propale “Varaždinke”. Bogati tajkun ga je, kad je gasio tvrtku, prodao sam sebi. Točna cifra se ne zna, ali kuloarska pričanja kažu kako je cijena dvorca bila tek nešto više od nove kuće, oko stotinjak tisuća eura. Dvorac se nalazi u naselju Črešnjevo i 2003. godine upisan je u Registar kulturnih dobara.

Upitna podrška

Jedno vrijeme ga je iznajmljivao za svadbe, a nakon njegove smrti u ožujku 2016. zjapi prazan. Dvorac je pripadao staroj plemićkoj obitelji Kiš, koja se spominje još 1283. godine kao vlasnik Črešnjeva. Prvi put dvorac se spominje 1653. godine u povelji Ferdinanda III. u kojoj se priznaje neopozivo vlasništvo plemićkih dvorova Črešnjevo i Šaulovec, koje je obitelj Kiš za burnih vremena izgubila.

Početkom 20. stoljeća Karlo Kiš i njegova supruga Ana povjerili su ponovnu dogradnju i preuređenje bečkim arhitektima i tada dvorac dobiva današnji izgled. Unutar dvorca sačuvano je nešto namještaja iz tog razdoblja, a park koji ga okružuje kategoriziran je kao spomenik.

Čačić će plan kupovine dvorca sutra iznijeti na Županijskoj skupštini, čiju potporu treba za kupnju. Prema neslužbenim informacijama nema potporu partnera iz HDZ-a.

Novac od duga države

- To nema veze s politikom, nego s time da vrijednosti koje imamo moraju biti dostupne javnosti. Ako netko smatra da javnost i djeca ne zaslužuju da se educiraju o našoj povijesti, to treba jasno reći. Jedva čekam čuti tu argumentaciju - poručio je varaždinski župan. U slučaju kupnje, novac bi se, ako država do tada ne vrati dug od 32,5 milijuna kuna, osigurao kreditom. - Financijsku konstrukciju ćemo zatvoriti bez obzira na to vratila nam Vlada ili ne do tada novac koji je dužna - rekao je Čačić. Pojasnio je kako je riječ o dugu države za potpisane sporazume, u vrijeme vlade Zorana Milanovića, za gradnju škola i dvorana. Država svoju obvezu, kaže, ne izvršava već dvije godine.