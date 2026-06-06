Obavijesti

News

Komentari 0
POVIJESNI ISKORAK PLUS+

Vrijednost nije u čeliku: Mit o transferu tehnologije za gradnju ratnih brodova u Hrvatskoj

Piše Ekspertni tim Expressa,
Čitanje članka: 5 min
Vrijednost nije u čeliku: Mit o transferu tehnologije za gradnju ratnih brodova u Hrvatskoj
Foto: Petar Glebov/Pixsell

NOVI EXPRESS Pametno ugovorena gradnja korveta mogla bi Hrvatskoj donijeti vrlo konkretne koristi ako bi fokus bio na onome što je realno ostvarivo. Takav ugovor treba osigurati maksimalan udio domaćeg rada

U hrvatskoj javnosti već se stvara poznata atmosfera nacionalnog zanosa koja prati gotovo svaku veću vojnu nabavu. Više nije dovoljno da Hrvatska kupuje korvete, sad se govori o tenderski ciljanoj mogućnosti njihove gradnje u domaćim brodogradilištima. Iz toga se zatim gotovo automatski izvodi zaključak kako će domaća brodogradnja dobiti novi zamah, kako ćemo ovladati suvremenim vojnim tehnologijama te kako će Hrvatska napraviti povijesni iskorak prema obrambenoj i tehnološkoj samostalnosti. To su politički vrlo privlačne poruke, ali imaju jedan ozbiljan problem: ne odgovaraju načinu na koji suvremena vojna brodogradnja zapravo funkcionira.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Mrtvi psi vise s grana, živi jedu trule iznutrice, a oko njih gmižu štakori i sve strahovito smrdi'
HOROR KOD ŠKABRNJE

'Mrtvi psi vise s grana, živi jedu trule iznutrice, a oko njih gmižu štakori i sve strahovito smrdi'

Novi slučaj zlostavljanja pasa, dojavili su nam građani koji žive u Nadinu blizu Škabrnje. Već su ranije sve prijavili policiji, ali kažu, nije reagirala. Danas smo ih i mi nazvali te tvrde da je očevid u tijeku...
FOTO Klečavci molili na Trgu, a prosvjednice im poručile: 'Mi nismo krive za vaše grijehe...'
POGLEDAJTE TKO JE BIO

FOTO Klečavci molili na Trgu, a prosvjednice im poručile: 'Mi nismo krive za vaše grijehe...'

Kao i svake prve subote u mjesecu, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu okupili su se sudionici javne molitve krunice. Molitva je započela u 8.30 sati, a slična okupljanja održavaju se i u drugim hrvatskim gradovima, među kojima su Bjelovar, Dubrovnik, Osijek, Rijeka, Sisak, Zadar, Split i Trogir. Uz molitelje se, kao i ranijih mjeseci, okupila i skupina građana koja prosvjeduje protiv takvih javnih molitvenih okupljanja...
Kolinda se javila s Cipra, pratitelji: 'U Hollywoodu bi dominirala svojim izgledom'
SPOJILA POSAO I ODMOR

Kolinda se javila s Cipra, pratitelji: 'U Hollywoodu bi dominirala svojim izgledom'

Grabar-Kitarović je napisala kako postoje mjesta na kojima se posao i uživanje mogu uspješno spojiti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026