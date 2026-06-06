NOVI EXPRESS Pametno ugovorena gradnja korveta mogla bi Hrvatskoj donijeti vrlo konkretne koristi ako bi fokus bio na onome što je realno ostvarivo. Takav ugovor treba osigurati maksimalan udio domaćeg rada
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Vrijednost nije u čeliku: Mit o transferu tehnologije za gradnju ratnih brodova u Hrvatskoj
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U hrvatskoj javnosti već se stvara poznata atmosfera nacionalnog zanosa koja prati gotovo svaku veću vojnu nabavu. Više nije dovoljno da Hrvatska kupuje korvete, sad se govori o tenderski ciljanoj mogućnosti njihove gradnje u domaćim brodogradilištima. Iz toga se zatim gotovo automatski izvodi zaključak kako će domaća brodogradnja dobiti novi zamah, kako ćemo ovladati suvremenim vojnim tehnologijama te kako će Hrvatska napraviti povijesni iskorak prema obrambenoj i tehnološkoj samostalnosti. To su politički vrlo privlačne poruke, ali imaju jedan ozbiljan problem: ne odgovaraju načinu na koji suvremena vojna brodogradnja zapravo funkcionira.
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