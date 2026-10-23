Vrijeme danas: Najviše sunca čeka nas na istoku i jugu, u unutrašnjosti ujutro magla

Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na istoku i jugu najviše sunčanog vremena, a ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci koji će se ponegdje i dulje zadržati, prognozira za petak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Prema kraju dana sa zapada jače naoblačenje, mjestimice s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom.

Vjetar slab, povremeno do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, a poslijepodne jugozapadni vjetar i jugo, navečer na sjevernom dijelu u jačanju na jako.

Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na obali i otocima između 16 i 20 Celzijevih stupnjeva.