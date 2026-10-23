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DHMZ

Vrijeme danas: Najviše sunca čeka nas na istoku i jugu, u unutrašnjosti ujutro magla

Piše HINA,
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Vrijeme danas: Najviše sunca čeka nas na istoku i jugu, u unutrašnjosti ujutro magla
Zagreb: Dok grad još spava, Mamutica dočekuje sunce | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na obali i otocima između 16 i 20 Celzijevih stupnjeva

Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na istoku i jugu najviše sunčanog vremena, a ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci koji će se ponegdje i dulje zadržati, prognozira za petak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Prema kraju dana sa zapada jače naoblačenje, mjestimice s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom.

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