VRIJEME DANAS Sunce i oblaci, ali i iznenadni pljuskovi - evo što nas čeka diljem Hrvatske!

18
Opatija: Iako je stiglo proljeće, u nadolazećim danima je najavljen snijeg | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s mogućim pljuskovima i sunčanim razdobljima. Saznajte kakve temperature i vjetar donosi prognoza za sve dijelove Hrvatske

Hrvatsku očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, ali i mogućnost povremene kiše na pojedinim područjima. Prema najnovijoj prognozi, tijekom dana će povremeno biti i kraćih pljuskova, osobito u unutrašnjosti i na širem području Zagreba, gdje se ne isključuje mogućnost mjestimične kiše ili pojave kraćeg pljuska. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će u Slavoniji prevladavati istočni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena, mjestimice i jaka bura, no tijekom poslijepodneva u Dalmaciji se očekuje slabljenje bure te prolazno okretanje vjetra na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Temperature zraka će se kretati uglavnom između 13 i 17 °C, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti nešto svježije. U Zagrebu se očekuje najviša dnevna temperatura između 12 i 14 °C, a u okolnom gorju oko 6 °C. Jutarnje temperature diljem zemlje su bile između 2 i 12 °C, ovisno o regiji. Unatoč sunčanim razdobljima, ne zaboravite na mogućnost povremene kiše ili pljuskova, osobito ako planirate aktivnosti na otvorenom. Preporučuje se slojevito odijevanje i kišobran pri ruci, osobito u središnjim i sjevernim krajevima.

18
Hrvatska sutra

Promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. Uz povremeno više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše, a moguć je i poneki pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu prijepodne mjestimice umjerena bura, a poslijepodne u Dalmaciji sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na moru između 6 i 10, a najviša dnevna uglavnom od 12 do 17 °C, piše DHMZ.

Vozači, oprez! Kiša, radovi i zatvaranja cesta stvaraju gužve diljem Hrvatske

Najveće poteškoće očekuju se na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Jakuševec i Kosnica, na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka te na brzoj cesti DC1 Solin-Klis. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik do 12. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak je moguć preko Dugopolja i državne ceste DC1.

Zbog radova na autocesti A4, u zoni čvora Zagreb istok, vozi se jednim trakom, dok se na A3 kod Slavonskog Broda i Lučkog promet odvija otežano s mogućim stvaranjem kolona. Radovi su najavljeni i na dionicama A2 Zagreb-Macelj, A8/A9 Istarski ipsilon te na brojnim državnim cestama (DC1, DC2, DC38, DC56, DC121 i druge), gdje su moguća privremena zatvaranja i preusmjeravanja prometa.

U Zagrebu zatvoren dio važne ceste

U Zagrebu je zbog proljetnog polumaratona do 12:00 sati zatvoren zapadni kolnik Hrvatske bratske zajednice, a promet će se sukcesivno otvarati kako trkači prolaze trasom utrke. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom očekuje se pojačan promet osobnih i teretnih vozila, uz povremena čekanja.

Vozači se pozivaju na dodatan oprez, prilagodbu brzine i održavanje sigurnosnog razmaka, posebice u uvjetima mokrih i skliskih kolnika. Sve aktualne informacije dostupne su putem Hrvatskog autokluba (HAK). Sretan put i ugodnu vožnju!

Žestok napad na Izrael. 100 ozlijeđenih. Otkazane škole
IZ MINUTE U MINUTU

Žestok napad na Izrael. 100 ozlijeđenih. Otkazane škole

Tri tjedna rata, Trump je rekao da ga ne zanima primirje, ali je najavio potencijalno smanjenje opsega operacija. Iran prijeti Ujedinjenom Kraljevstvu nakon što je London dozvolio američkim bombarderima korištenje baza
FOTO Pogledajte što dolazi idući tjedan. Ovo ljubičasto je snijeg!
STIŽE ZAHLAĐENJE

FOTO Pogledajte što dolazi idući tjedan. Ovo ljubičasto je snijeg!

Krajem ožujka moguće su dvije izraženije promjene vremena uz prodore hladnog zraka sa sjevera...
FOTO UŽASA Ograda je ušla u BMW kod Zaprešića: 'Sve sam vidio. Prvo je udario Škodu...'
NEVJEROJATNO

FOTO UŽASA Ograda je ušla u BMW kod Zaprešića: 'Sve sam vidio. Prvo je udario Škodu...'

U tijeku je očevid te je nadležne službe otklanjaju vozila te popravljaju kolnik. Iz policije kažu kako nema zastoja, ali se vozi usporeno.

