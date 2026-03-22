VRIJEME DANAS Sunce i oblaci, ali i iznenadni pljuskovi - evo što nas čeka diljem Hrvatske!

Hrvatsku očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, ali i mogućnost povremene kiše na pojedinim područjima. Prema najnovijoj prognozi, tijekom dana će povremeno biti i kraćih pljuskova, osobito u unutrašnjosti i na širem području Zagreba, gdje se ne isključuje mogućnost mjestimične kiše ili pojave kraćeg pljuska. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će u Slavoniji prevladavati istočni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena, mjestimice i jaka bura, no tijekom poslijepodneva u Dalmaciji se očekuje slabljenje bure te prolazno okretanje vjetra na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.



Temperature zraka će se kretati uglavnom između 13 i 17 °C, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti nešto svježije. U Zagrebu se očekuje najviša dnevna temperatura između 12 i 14 °C, a u okolnom gorju oko 6 °C. Jutarnje temperature diljem zemlje su bile između 2 i 12 °C, ovisno o regiji. Unatoč sunčanim razdobljima, ne zaboravite na mogućnost povremene kiše ili pljuskova, osobito ako planirate aktivnosti na otvorenom. Preporučuje se slojevito odijevanje i kišobran pri ruci, osobito u središnjim i sjevernim krajevima.

Hrvatska sutra

Promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. Uz povremeno više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše, a moguć je i poneki pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu prijepodne mjestimice umjerena bura, a poslijepodne u Dalmaciji sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na moru između 6 i 10, a najviša dnevna uglavnom od 12 do 17 °C, piše DHMZ.

Vozači, oprez! Kiša, radovi i zatvaranja cesta stvaraju gužve diljem Hrvatske

Najveće poteškoće očekuju se na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Jakuševec i Kosnica, na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka te na brzoj cesti DC1 Solin-Klis. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik do 12. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak je moguć preko Dugopolja i državne ceste DC1.

Zbog radova na autocesti A4, u zoni čvora Zagreb istok, vozi se jednim trakom, dok se na A3 kod Slavonskog Broda i Lučkog promet odvija otežano s mogućim stvaranjem kolona. Radovi su najavljeni i na dionicama A2 Zagreb-Macelj, A8/A9 Istarski ipsilon te na brojnim državnim cestama (DC1, DC2, DC38, DC56, DC121 i druge), gdje su moguća privremena zatvaranja i preusmjeravanja prometa.

U Zagrebu zatvoren dio važne ceste

U Zagrebu je zbog proljetnog polumaratona do 12:00 sati zatvoren zapadni kolnik Hrvatske bratske zajednice, a promet će se sukcesivno otvarati kako trkači prolaze trasom utrke. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom očekuje se pojačan promet osobnih i teretnih vozila, uz povremena čekanja.

Vozači se pozivaju na dodatan oprez, prilagodbu brzine i održavanje sigurnosnog razmaka, posebice u uvjetima mokrih i skliskih kolnika. Sve aktualne informacije dostupne su putem Hrvatskog autokluba (HAK). Sretan put i ugodnu vožnju!