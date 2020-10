Pravi ponedjeljak od vremena: Kiša, vjetar, na jugu grmljavina

Dok je na Zavižanu -1 i pada zrnat snijeg, u većini zemlje bit će oblačno s kišom, a u Dalmaciji i pljuskovima s grmljavinom. Istrijani se mogu veseliti uglavno suhom vremenu, a imat će i sunčanih razdoblja

<p>Umjereno do pretežno oblačno mjestimice s kišom, a u Dalmaciji i pljuskovima s grmljavinom, osobito na južnom dijelu, prognozira nam se za ponedjeljak.</p><p>Kiše će biti češće na istoku i jugu zemlje, gdje lokalno može biti i obilnih. Na Zavižanu pak jutros pada zrnat snijeg, a temperatura je zimskih -1.</p><p>U Istri će biti uglavnom suho, a danas će vidjeti i sunca.</p><p>Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni. Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim, a na južnom još prijepodne jako jugo.</p><p>Najviša dnevna temperatura zraka od 7 do 13, na Jadranu od 14 do 18 stupnjeva Celzijevih.</p><h2>Vjetar blokira promet</h2><p>Zbog vjetra samo za osobna vozila otvorena je autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice. Obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar-DC3, izvijestio je jutros Hrvatski autoklub (HAK).</p><p>Na autocesti A7 Draga-Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Karlobaga te lokalnoj cesti LC58107 Križišće-Kraljevica zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).</p><p>Na Krčkom mostu (DC102) zabrana je prometa za I. skupinu vozila (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu i osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom).</p><p>Na dionici autoceste A1 tunel Sveti Rok - vijadukt Božići brzina je ograničena na 60 km/h zbog jakog vjetra.</p><p>Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje.</p><p>Mogući su odroni. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova i privremene regulacije prometa moguće su povremene smetnje i zastoji.</p><p>Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj-Cres-Rijeka.</p>