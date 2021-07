U danima pred nama stiže vrhunac toplinskog vala.

Temperature će se kretati oko 35 stupnjeva, a ponegdje i više od toga, a noći će biti tople i neugodne za spavanje. Najgore će biti u četvrtak.

Za iduće dane na snazi su upozorenja DHMZ-a za toplinski val, koja već sutra na splitskom području iz žutog prelaze u narančasto.

U srijedu je narančasto upozorenje izdano za osječko, kninsko, splitsko i dubrovačko područje, dok će ostatak zemlje, izuzev gorskih predjela, biti u žutom.

U četvrtak će u narančastom biti osječko, riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za kninsko područje izdan je crveni alarm. Ostatak nizinske hrvatske je u žutom.

Za petak je narančasto upozorenje proglašeno za osječko, kninsko, riječko i splitsko područje.

Danas će neugodnost stvarati sparina.

Na kopnu će još biti mogući lokalni pljuskovi, uglavnom na zapadu. Od sredine tjedna u cijeloj zemlji bit će pretežno sunčano. Iako će na Jadranu vjerojatno mnogima biti podnošljivije zbog blizine mora, svakako valja obratiti pozornost na mjestimice vrlo tople noći, tijekom kojih se temperatura neće spuštati ispod 25°C, osobito u Dalmaciji, prognozira meteorologinja Dunja Plačko-Vršnjak.

Toplinski val može utjecati na zdravlje, osobito kod osjetljivih skupina ljudi, pa aktivnosti tome valja prilagoditi.

I u utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano, vruće i sparno, uz najvišu temperaturu uglavnom između 32 i 34°C. Mala vjerojatnost za lokalne pljuskove postoji uglavnom u zapadnoj Slavoniji.

I u središnjoj Hrvatskoj će mnogima biti sparno, uz umjerenu naoblaku i temperaturu iznad 30°C. Vjerojatnost za kratkotrajnu kišu ili poslijepodnevne pljuskove postoji uglavnom uz granicu sa Slovenijom, moguće i u Moslavini i Pokuplju.

Najveća vjerojatnost za poslijepodnevne pljuskove, lokalno moguće i izraženije, postoji u Gorskom kotaru te na sjevernom Jadranu, ponajprije u unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području. Bit će djelomice sunčano i u mnogim krajevima vruće, a vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na moru i jugo, pa će na obali i noć biti topla.

Vrlo topla noć i jutro i na srednjem Jadranu, ponegdje i južnije, pa će na snazi biti upozorenje na veliku opasnost od toplinskog vala. Danju barem djelomice sunčano i vruće, uz slabo do umjereno jugo, u početku prema otvorenom i jako, pa će i more biti umjereno valovito. Slab do umjeren jugozapadni vjetar puhat će u unutrašnjosti Dalmacije, gdje će biti i najtoplije, kao i u zaobalju južnog Jadrana.