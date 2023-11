Vrtić u Zagrebu podiže cijenu na 800 eura. Roditelji: 'Šokirani smo. Ispisat ćemo djecu...'

To je stvarno praviše, kao da su im na jelovniku jastozi, hlapovi i škampi, govori nam 35-godišnja majka A.Š., komentirajući odluku osnivačice i vlasnice zagrebačkog privatnog Dječjeg vrtića 'Mali istraživač' Ljiljane Vukšić da podigne cijenu s 553 eura na 800 eura.

Roditelji su dobili otvoreno pismo vlasnice vrtića u kojem se navodi kako će s prvim danom travnja 2024. cijena vrtića povećati. Roditelji s kojima smo razgovarali govore kako njihova djeca taj vrtić više neće pohađati.

- Cijena mi je i ovako šokantna, a kamoli još s poskupljenjem. Iz ničega, doslovce sam ostala u šoku. To je nečija plaća. Nadamo se da ćemo upast u gradski vrtić. Taj iznos ne želim plaćat. To je stvarno previše - kaže nam A.Š. (35), jedna od nezadovoljnih majki.

Roditelji su također najavili i kako će kolektivno, njih više od 100, ravnateljici uputiti dopis u kojem će se pokušati izboriti za svoja prava.

'Ovo nam je stres'

- Odluka o povećanju cijene vrtića mora biti ekonomski opravdana. To što je ona navela, to nije nikakvo opravdanje. U samom pravilniku vrtića piše da se cijena donosi na početku godine. Ne može ona tijekom godine to napraviti. Planiramo ispisati dijete ako ostane ta cijena. Situacija s vrtićima svima predstavlja stres - kaže nam majka K.B. (36).

Kontaktirali smo i Ljiljanu Vukšić, osnivačicu i vlasnicu vrtića, koja kaže da nova cijena nije donesena nepromišljeno.

- Bit ću iskrena i reći ću da je to vrlo hrabro od roditelja zato što imam apsolutno zakonsko pravo formirati cijenu. Trenutno imam 40 zaposlenih, najveći sam privatni vrtić u Zagrebu koji roditeljima i djeci pruža strukovnu i materijalnu kvalitetu koju nije dosegnuo do sada niti jedan vrtić. Možda je to uobraženo, ali je tako - kaže Vukšić.

Kaže i kako je osoba koja najdublje vjeruje u kvalitetu te kako je upravo kvaliteta ono što je rukovodi u njezinom dugogodišnjem radu.

- Da bi jedna predškolska ustanova koja skrbi o djeci rane i predškolske dobi bila kvalitetna, ona u sebi mora imati kvalitetni obrazovni kadar. Godinama je predškolski odgoj marginaliziran. Ono što se zadnjih par godina događa, pogotovo u privatnom sektoru, nešto je s čim se ja kao stručnjak i čovjek ni malo ne slažem. To je da nam u djelatnost sve više ulaze nestručne osobe koje rade s djecom - dodaje.

Ističe i kako su upravo ovih dana dobili posljednji udarac na kvalitetu' kada je na službenim stranicama Grada Zagreba objavljeno da su sindikati s gradskom vlašću postigli dogovor o povećanju visine dohotka za svoje zaposlenike.

Digni cijenu ili zatvori

- To duboko pozdravljam. Međutim, kako se to odražava u privatni sektor? Na najgori mogući način, u ovom trenutku nedostaje oko 300 odgajatelja u Zagrebu, stručnih odgajatelja. Privatni sektor je pred novim izazovom jer mora pratiti visinu njihovih plaća da bi mogao zadržati svoje radnike. Suočila sam se sa sljedećim, ili ću pratiti, tako da podignem cijenu da bi zadržala svoje ljude, ili ću pristati na to da budem čuvalište - kaže Vukšić.

Dodaje da je svjesna da svi roditelji neće moći platiti tu cijenu, ali isto tako ponovila je i kako je spremna na sve što donosi posljedica moje odluke.

- Ja o njoj razmišljam dugo. Sa svojom sam obitelji ušla u ogroman kredit da bih otvorila ovaj vrtić, polako i sustavno ga otplaćujem. Meni ostaje ili zatvoriti vrtić, iznajmiti prostore da bi otplatila kredit, ili ćete vi razumjeti da morate platili više da bi imali kvalitetan vrtić, obrazovan kadar - zaključuje Vukšić dodajući kako je potpuno svjesna svoje odluke koju je donijela u dogovoru s odgajateljima.

Njezina kolegica, Zrinka Junaković, osnivačica zagrebačkog privatnog vrtića FrFi, kaže kako oni nemaju namjeru povećati cijenu svog vrtića koja se kreće između 180 i 240 eura.

'Grad nudi bolje uvjete'

- Uračunali smo sva poskupljenja koja su se dogodila. Mi smo sve u prethodnoj godini obračunali i došli do neke ekonomske računice i nemamo namjeru poskupljivati - kaže te dodaje kako se ipak susreću s jednim problemom.

- To je kronični problem s gradskim vrtićima. Nama djelatnici odlaze zato što tamo dobivaju bolje uvjete. Pod boljim uvjetima ne podrazumijevam samo plaću. Bolji uvjeti su i mnogobrojna bezrazložna bolovanja, tu su i nekakvi godišnji odmori koji traju i po dva mjeseca. Mi nismo u poziciji dati radniku godišnji odmor više od mjesec dana i tu smo nekonkurentni. To je možda i nekakav razlog da se zaposlenicima ponudi bolja plaća te se tako zaustavi njihov odlazak - kaže Junaković.

Iz Grada Zagreba rekli su nam da su upoznati s najavljenim povećanjem cijena u vrtiću, ali isto tako ističu da privatni dječji vrtići samostalno donose odluku o ekonomskoj cijeni te da oni nemaju ovlasti ograničiti njihove cijene.

- Smatramo da u duhu partnerskog odnosa svi u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja trebaju napraviti sve što je moguće kako bismo osigurali i cjenovnu pristupačnost vrtića. Upravo s tim ciljem, povrh 200 eura mjesečno po djetetu s kojima Grad Zagreb u prosjeku subvencionira privatne i vjerske dječje vrtiće te obrte dadilja, u svibnju ove godine povećali subvencije za dodatnih 1,5 milijuna eura podizanjem cenzusnih pragova za osam posto te uvođenjem fiksne mjesečne subvencije od 20 eura po upisanom djetetu - rekli su nam iz Grada dodajući da će slijedom toga, samo tijekom 2023. u subvencioniranje privatnih i vjerskih dječjih vrtića i obrta dadilja uložit nešto više od 13,7 milijuna eura.

- Povrh toga, podizanjem cenzusnih pragova za dodatnih 20 posto od siječnja, u 2024. povećat ćemo subvencioniranje privatnih i vjerskih dječjih vrtića i obrta dadilja za dodatnih milijun i sto tisuća eura, a tijekom godine nastavit ćemo razgovore s njihovim osnivačima s ciljem osiguravanja cjenovne pristupačnosti i dostupnosti s jedne, te urednog funkcioniranja i poslovanja privatnih i vjerskih vrtića i obrta dadilja s druge strane - zaključuju iz Grada Zagreba, dodajući kako u trenutnim okolnostima ne postoji temelj za povećanje cijena vrtića.