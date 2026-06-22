VRUĆI DANI Temperature rastu do 35 °C, najavili i nevrijeme: DHMZ upalio meteoalarme!

Nakon vrućeg vikenda, i početak novog tjedna donosi prave ljetne temperature. U ponedjeljak će prevladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme, no atmosfera neće biti posve stabilna pa su tijekom dana mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u ponedjeljak su od sredine dana uz jak razvoj oblaka mjestimice mogući pljuskovi i grmljavina, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Ponajprije će to biti na istoku te uz granicu sa Slovenijom.

Operativni centar civilne zaštite je upozorio na vremenske prilike koje bi u pojedinim krajevima mogle stvarati poteškoće. Najveći rizik od grmljavinskih pljuskova očekuje se u kontinentalnom dijelu zemlje. Za osječko područje aktivirano je žuto upozorenje, a meteorolozi tijekom dana očekuju mjestimično jače pljuskove praćene grmljavinom. Takve su pojave najizglednije na sjeveru i istoku regije.

Na snazi su upozorenja za veći dio Hrvatske. Zbog mogućeg grmljavinskog nevremena žuti meteoalarm upaljen je za osječku, zagrebačku i kninsku regiju, dok je za riječku regiju izdano narančasto upozorenje. Istodobno, zbog visokih temperatura žuto upozorenje vrijedi za splitsku i dubrovačku regiju, a narančasto za riječku regiju. Žuto upozorenje zbog bure na snazi je i za Kvarner, Kvarnerić te Velebitski kanal

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a uz nestabilnosti su prolazno mogući i jači udari. Na Jadranu će prevladavati slaba i umjerena bura te sjeverozapadni vjetar, dok će poslijepodne zapuhati i jugozapadnjak. Podno Velebita će tijekom prvog dijela dana bura mjestimice biti i jaka.

Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti će se kretati između 18 i 23 °C, a na obali i otocima između 24 i 27 °C. Danju će biti vrlo vruće uz najviše temperature od 30 do 35 °C.

Slično vrijeme očekuje se i u utorak. Prevladavat će sunčano i vruće, no od sredine dana uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku zemlje i uz granicu sa Slovenijom. Jutarnje temperature kretat će se između 18 i 23 °C u unutrašnjosti te od 24 do 27 °C na obali i otocima, dok će dnevne ponovno dosezati od 30 do 35 °C.