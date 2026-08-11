Vrućina ne staje: Bit će do 39 °C, mogući pljuskovi s grmljavinom

Hrvatska je i u utorak ušla u još jedan vrlo vruć ljetni dan, a velike temperaturne razlike između obale i unutrašnjosti su vidljive već u ranim jutarnjim satima. Najtoplije je u 6 sati bilo u Dubrovniku, gdje je izmjereno 28,8 °C, a u Senju je 28,2 °C, Poreču 27,7 °C. U Zagrebu je na Maksimiru u 6 sati izmjereno 20,8 °C. Najsvježije jutro imali su stanovnici Like i Gorskog kotara. U Otočcu je svega 12,9 °C, u Crnom Lugu 13,2 °C, a u Ličkom Lešću 13,7 °C.

Na Jadranu su temperature već rano ujutro u mnogim mjestima prelazile 25 stupnjeva. U Splitu je bilo 26,7 °C, Rijeci 26,5 °C, na Velom Ratu 26,3 °C, Lastovu 26,2 °C, a u Makarskoj 25,2 °C.

Danas do 39 stupnjeva

Tijekom dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice će biti umjerene naoblake, a uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki popodnevni pljusak praćen grmljavinom, ponajprije u unutrašnjosti Istre i na riječkom području.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Prema večeri će zapuhati bura koja će postupno jačati.

Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 34 i 39 °C, zbog čega će u velikom dijelu zemlje toplinsko opterećenje biti izrazito.

Vrlo velika opasnost od toplinskog vala na Jadranu

Za utorak je zbog visokih temperatura izdano upozorenje za gotovo cijelu zemlju. Vrlo velika opasnost od toplinskog vala proglašena je za riječko, splitsko, dubrovačko i kninsko područje. Velika opasnost očekuje se na zagrebačkom, karlovačkom, gospićkom i osječkom području.

Već u srijedu opasnost će se smanjiti u kontinentalnim krajevima, ali će na Jadranu toplinski val i dalje biti izražen. Vrlo velika opasnost zadržat će se na području Rijeke, Splita i Dubrovnika, dok će na kninskom području biti velika, a na gospićkom umjerena.

Sutra i dalje vruće, u Dalmaciji mogući pljuskovi

U srijedu će biti većinom sunčano i vruće, a na moru te u unutrašnjosti Dalmacije i vrlo vruće. Povremeno će nešto više oblaka biti na sjeveru unutrašnjosti, dok se uz jači razvoj oblaka u Dalmaciji, ponajprije u zaleđu, očekuju lokalni popodnevni pljuskovi.

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će biti umjerene i jake bure, pod Velebitom na udare i olujne, koja će sredinom dana prolazno okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura bit će od 17 do 22 °C, na moru od 24 do 29 °C, dok će se najviša dnevna kretati između 31 i 36 °C, a na moru, osobito prema jugu, mjestimice i nešto više.