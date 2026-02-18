Obavijesti

SUSRET U INDIJI

Vučić: 'Dugo sam razgovarao s Andrejom Plenkovićem...'

Glavna tema razgovora, prema njegovim riječima, bila je informacija o navodnom "vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u New Delhiju, gdje sudjeluje na globalnom summitu o utjecaju umjetne inteligencije. Na marginama skupa, koji je okupio čelnike iz više od sto zemalja, sastao se s brojnim svjetskim liderima, uključujući indijskog premijera Narendru Modija i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, a iz Indije je poslao i oštre poruke povodom incidenata u Novom Sadu.

Vučić je potvrdio da je u New Delhiju dugo razgovarao i s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem. Glavna tema razgovora, prema njegovim riječima, bila je informacija o navodnom "vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine". Vučić tvrdi da mu je Plenković u otvorenom razgovoru rekao da takva suradnja nije usmjerena protiv Srbije, prenosi Telegraf.

Dok je boravio u Indiji, Vučić se osvrnuo i na prosvjede i sukobe koji su izbili ispred Matice srpske u Novom Sadu. Poručio je da ti incidenti nisu napad na njega osobno, već na temelje države.

​- To je napad na crkvu, na institucije poput Matice srpske i na živote građana. Pokušavaju slomiti Srbiju dok je predstavljam u svijetu na važnim skupovima, ali Srbija nikome neće robovati - izjavio je Vučić.

Glavni cilj Vučićeva posjeta Indiji bio je sudjelovanje na tehnološkom summitu.

