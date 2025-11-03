Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić gostovao je kod svog omiljenog voditelja i portparola Milomira Marića. U novoj epizodi Ćirilice koja se preselila s Happy TV na TV Prva, srpski predsjednik ponovno je govorio o svojim gargantuanskim naporima i borbama s neprijateljima Srbije bili oni stvarni ili fantomski.

– Imam nekoliko važnih vijesti. Nisam proglasio pobjedu, niti je to moguće. Nemate u čemu pobijediti, rekao sam samo da obojena revolucija nije uspjela. Kod njih postoji nervoza i histerija zbog debakla u Novom Sadu, i to doseže svoj vrhunac. Mislim da su ljudi toga siti, dobrim dijelom – rekao je na početku, komentirajući trenutačnu situaciju na ulicama Srbije. Oglasio se i o Vladimiru Štimcu koji je završio u pritvoru.

- Vladimir Štimac tražio je da se čovjeku sruši kuća u Beogradu jer mu kvari pogled negdje prema Dunavu, na Višnjičkoj banji. Njima se žuri, nervoza je velika – rekao je Vučić, pa otkrio da službe traže dva snajperista po Beogradu.

– Trenutačno u Beogradu lovimo dvojicu snajpera za koje znamo da se nalaze u gradu, ali ih već tri dana ne možemo pronaći. Ali znamo da su stigli, znamo odakle je novac, znamo mete. Vjerujem da će nadležna služba uspjeti to riješiti. Dakle, to im je jedini način. Drugog načina nema. Moju volju da pokolebaju ne mogu, da me pobijede na izborima ne mogu, i to oni odlično znaju, kad god i kakvi god izbori da budu - rekao je Vučić.

Beograd: Vučić došao ispred Narodne skupštine i pružio podršku "junaku iz Ćacilenda" | Foto: M.M./ATA Images/PIXSELL

Osvrnuo se i na petu kolonu i 'diseminaciju' koja se širi iz Hrvatske.

- Ovi iz Hrvatske su mislili da su pokopali Srbiju, da će Srbija biti slaba i očajna kao u vrijeme Tadića. Gdje će glavna vijest biti da uživam u glazbi Severine i da nisam ponosan na to što sam predsjednik Srbije. Kada su imali paradu, značajno manje uspješnu od naše, ja sam ih pohvalio. Naša vojska je izuzetno organizirana, izuzetno uspješna vojska. Nemam nikakve sumnje u to. Ovo što sada kupuju, ovo što je Anušić sada naručio za dvije milijarde, neka ih. Ja bih drugačije, ali dobro - rekao je predsjednik koji je ekspert za sve od vojske do potrošačke košarice.

Vučić je kao i prije do sada umanjio brojke okupljenih prosvjednika pa najavio skup svojih pristaša u vojvođanskoj prijestolnici.

- Uskoro ćemo imati ogroman skup u Novom Sadu, mnogo veći nego što su oni imali. Iako je ovo bio veliki skup i protekao dostojanstveno... Među pristašama Srpske napredne stranke bilo je mnogo pristojnih i apolitičnih ljudi koji su izašli kako bi iskazali pijetet prema žrtvama. Kada se to završilo, oni su se povukli. Nije bila polovica, ali deset do dvanaest tisuća ljudi otišlo je i više se nije vraćalo ni u jednom dijelu... Jer to nije bila njihova priča. Zahvalan sam mladim ljudima u Pionirskom parku jer su simbol slobode Srbije, to je jedino takvo mjesto. A trn su im u oku jer ne mogu podnijeti demokraciju i slobodu mišljenja - rekao je srpski predsjednik.