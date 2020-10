Vučić i Vulin imaju plan Velike Srbije broj 3. S Hrvatskom...

Stručnjak za politike država bivše SFRJ analizira najave beogradskog režima o inauguraciji predsjednika Srbije kao vožda novog ‘srpskog sveta’

<p>Notorni <strong>Aleksandar Vulin</strong>, redikul i istodobno vodeći jastreb beogradskog režima, koji u pravilu govori ono što predsjednik Srbije <strong>Aleksandar Vučić</strong> misli, ali se ne usuđuje javno reći, potvrdio je ovih dana kako Vučić ponovno iscrtava granice Velike Srbije. Vulin, naime, uvjerava kako Vučić nije samo predsjednik Srbije, nego svih Srba, gdje god oni žive, te da je Vučić u pravu kad stvara “srpski svijet”.</p><p>- Da smo imali hrabrosti da u dvije bivše Jugoslavije nacrtamo i kažemo gdje živimo, ne bismo danas o ovome pričali. Ali nismo imali hrabrosti, a i velike sile nikad nisu dopustile Srbima da se ujedine - rekao je Vulin za jednu beogradsku televiziju razočarano konstatirajući kako teritorijalno ujedinjena Njemačka nije nikome problem, a politički ujedinjeni Srbi jesu, u potpunosti zanemarujući činjenicu da je Srbija devedesetih pokrenula nekoliko ratova te prouzročila golema stradanja i razaranja pokušavajući okupiti većinu Srba koji žive na prostoru bivše Jugoslavije u jednu državu, Veliku Srbiju, u čemu nije uspjela.</p><p>I nakon svega toga Vulin danas tvrdi da svi Srbi - dakle, i Srbi koji žive u drugim republikama bivše Jugoslavije - trebaju donositi zajedničke političke odluke o važnim pitanjima, poručujući kako su se Srbi “dosta ispričavali za Veliku Srbiju”, iako u protekla dva i pol desetljeća nikad nismo čuli iskrenu i na činjenicama utemeljenu ispriku zbog krvavog i zločinačkog projekta Velike Srbije od strane Beograda, a pogotovo ne od tipova kao što je Vulin. </p><p>Ovaj arogantni političar, koji u Vučićevu režimu nastupa u ulozi glavnog provokatora zaduženog za susjedne zemlje, ponajprije za Hrvatsku - zbog čega je u Hrvatskoj proglašen personom non grata - u najnovijem huškačkom ispadu tvrdi kako nije riječ o miješanju u unutarnja pitanja susjeda i kako su Hrvati “dovukli” <strong>Borisa Miloševića</strong> na kninsku tvrđavu kako bi ga vidjeli Srbi, prije svih Vučić, i tako pokazali da Srbi iz Hrvatske nisu dio ovog političkog prostora, odnosno dio “srpskog svijeta”. Vulin uvjerava da oni to ipak jesu i da svi Srbi odluke trebaju donositi zajedno. </p><p>Time je Vulin pokazao koliko njega i režim u Beogradu boli činjenica da su se hrvatski Srbi emancipirali od Vulinova i Vučićeva “srpskog svijeta”, kako u Beogradu nazivaju novu, ispeglanu verziju starog i poraženog projekta Velike Srbije, prilagođenog novom vremenu i drukčijim okolnostima.</p><p>Promovirajući Vučića kao novog srpskog vožda, Vulin nameće tezu kako svi Srbi trebaju donositi zajedničke odluke, što zapravo znači da Srbi koji žive u drugim zemljama trebaju slijediti odluke Beograda ignorirajući specifične okolnosti u svakoj pojedinoj zemlji, iako im to - pogotovo hrvatskim Srbima - u prošlosti nije donijelo ništa dobro. Devedesetih su krajinski Srbi po mišljenje odlazili tadašnjem srpskom voždu Slobodanu Miloševiću, koji ih je naposljetku u promijenjenim geopolitičkim okolnostima, suočen s uništavajućim sankcijama, ostavio na cjedilu.</p><p>I dok su iz Beograda stizale poruke iz kojih je progovarao žal za neostvarenim velikosrpskim projektom, istodobno je u Varivodama, u dalmatinskom zaleđu, održana komemoracija za srpske civile koji su u tome mjestu ubijeni nakon Oluje, kojoj je prvi put prisustvovao jedan hrvatski premijer.</p><p><em><strong>Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 16. listopada</strong></em></p>