Vučić ih želi u Srbiji: 'Prvo će doći Johnson, a onda i Trump'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju kako je vrijeme da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump posjeti Srbiju, ali da će prije njega u Beograd doći britanski premijer Boris Johnson.

- Upamtite, prvo dolazi Boris Johnson, a onda i Trump, a kad se to dogodi oni koji su mi se smijali morat će se sjetiti mojih riječi - poručio je Vučić na svečanosti u Kruševcu kojom je obilježen početak gradnje autoceste Moravski koridor.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Autocesta bit će duga 113 kilometara i povezivati nekoliko gradova u središnjoj Srbiji u kojim živi više od pola milijuna ljudi – Čačak, Kraljevo, Kruševac - te biti veza između Koridora 10 i autoceste "Miloš Veliki" na Koridoru 11 ka Crnoj Gori. Projekt je povjeren američko-turskom konzorciju Bechtel-Enka, koji je u kolovozu jedini dostavio ponudu na javni poziv vlade Srbije za izbor strateškog partnera.

Ugovor vrijedan oko 800 milijuna eura potpisan je prije devet dana, rok za izgradnju je četiri godine, a direktor projekta Moravski koridor Andy Milunzi rekao je da će to biti “više nego cesta, jer je prva 5G autocesta“ uz koju će, uz ostalo, biti građena i infrastruktura za obranu od poplava.

- Moravski koridor imat će važan i masivan sustav za obranu od poplava. Ovo je prvi put da će biti izgrađen ovakav sustav na Balkanu - ustvrdio je Milunzi.

Srbijanski predsjednik iskoristio je današnju svečanost da priopći kako je Srbija u listopadu „ostvarila najveći gospodarski rast u cijeloj Europi“, a uvjeren je da će tako biti u cijelom posljednjem kvartalu 2019. godine. Srbija je to, po Vučićevim riječima, uspjela "poslije 100 godina zaostajanja za svijetom".

Čestitajući građanima povećanje kreditnog rejtinga Srbije s BB na BB+ koji je objavila agencija "Standard & Poor’s", s perspektivom daljeg napretka do investicijskog rejtinga, Vučić je ocijenio kako to znači da je Srbija "samo jednu stepenicu do onih najboljih, razvijenih zemalja".