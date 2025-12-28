Vučić iz Ćacilenda: Studenti su postajali sve bahatiji, idemo na izbore. Opet ću pobijediti!

Studentski pokret organizirao je u nedjelju diljem Srbije akciju "Raspiši pobjedu", prikupljajući potpise podrške za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, a srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tu je akciju omalovažio ustvrdivši da studenti "obmanjuju javnost", najavio izbore za 2026. i poručio da će opet pobijediti.

Studentska akcija, kojoj su se odazvale desetine tisuća građana, organizirana je u više od 110 općina i gradova na skoro 500 štandova, uz Novogodišnji bazar u Studentskom parku ispred beogradskog sveučilišta, prikupljajući donacije za naredne akcije.

Odziv je, prema izvješćima studenata na društvenim mrežama, bio veliki te su pojedini štandovi na kojima se prikupljaju potpisi produljili rad i poslije 21 sat.

Premda prikupljanje i brojanje listića podrške studentima u zahtjevu za prijevremene izbore još nije bilo ni počelo, predsjednik Srbije Vučić izrazio je sumnju u točnost brojeva o prikupljenim potpisima koji bi studenti mogli priopćiti, ali je rekao da je studentski zahtjev već ispunjen i da će izbori biti održani naredne godine, dodajući da na tim izborima glasovi neće biti na strani studenata.

"Prihvatili smo njihov glavni zahtjev, ići ćemo uskoro, sljedeće godine na izbore, samo neće biti sretni kada budu prebrojali glasove", rekao je Vučić na skupu u šatorskom naselju poznatom kao "Ćacilend", obraćajući se svojim pristašama na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu. Pozvao ih je na pobjedu "u svakom mjestu u Srbiji".

Vučić je ustvrdio i da je “gotovo s pokušajima da se vlast preuzme na ulici”, istaknuvši da su građani okupljeni oko Pionirskog parka i platoa ispred Skupštine “sačuvali državu“.

On je ponovio svoj prijedlog da se ukloni šatorsko naselje poznato kao “Ćacilend“ iz Pionirskog parka i sa platoa ispred Narodne skupštine, jer smatra da je, kako je naveo, “pokušan i okončan pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti“.