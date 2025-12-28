Obavijesti

News

Komentari 3
'NEĆE BITI SRETNI'

Vučić iz Ćacilenda: Studenti su postajali sve bahatiji, idemo na izbore. Opet ću pobijediti!

Piše Hina,
Čitanje članka: 1 min
Vučić iz Ćacilenda: Studenti su postajali sve bahatiji, idemo na izbore. Opet ću pobijediti!
Foto: M.M.

Premda prikupljanje i brojanje listića podrške studentima u zahtjevu za prijevremene izbore još nije bilo ni počelo, predsjednik Srbije Vučić izrazio je sumnju u točnost brojeva o prikupljenim potpisima koji bi studenti mogli priopćiti...

Studentski pokret organizirao je u nedjelju diljem Srbije akciju "Raspiši pobjedu", prikupljajući potpise podrške za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, a srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tu je akciju omalovažio ustvrdivši da studenti "obmanjuju javnost", najavio izbore za 2026. i poručio da će opet pobijediti.

Studentska akcija, kojoj su se odazvale desetine tisuća građana, organizirana je u više od 110 općina i gradova na skoro 500 štandova, uz Novogodišnji bazar u Studentskom parku ispred beogradskog sveučilišta, prikupljajući donacije za naredne akcije.

Odziv je, prema izvješćima studenata na društvenim mrežama, bio veliki te su pojedini štandovi na kojima se prikupljaju potpisi produljili rad i poslije 21 sat.

STIŽE BOŽIĆNO SELO Vučić uklanjanja Ćacilend: Država je obranjena!
Vučić uklanjanja Ćacilend: Država je obranjena!

Premda prikupljanje i brojanje listića podrške studentima u zahtjevu za prijevremene izbore još nije bilo ni počelo, predsjednik Srbije Vučić izrazio je sumnju u točnost brojeva o prikupljenim potpisima koji bi studenti mogli priopćiti, ali je rekao da je studentski zahtjev već ispunjen i da će izbori biti održani naredne godine, dodajući da na tim izborima glasovi neće biti na strani studenata.

"Prihvatili smo njihov glavni zahtjev, ići ćemo uskoro, sljedeće godine na izbore, samo neće biti sretni kada budu prebrojali glasove", rekao je Vučić na skupu u šatorskom naselju poznatom kao "Ćacilend", obraćajući se svojim pristašama na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu. Pozvao ih je na pobjedu "u svakom mjestu u Srbiji".

SRPSKI PREDSJEDNIK I ZAKUKAO Vučić se oglasio: 'To da je ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj odavno je logično...'
Vučić se oglasio: 'To da je ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj odavno je logično...'

Vučić je ustvrdio i da je “gotovo s pokušajima da se vlast preuzme na ulici”, istaknuvši da su građani okupljeni oko Pionirskog parka i platoa ispred Skupštine “sačuvali državu“.

On je ponovio svoj prijedlog da se ukloni šatorsko naselje poznato kao “Ćacilend“ iz Pionirskog parka i sa platoa ispred Narodne skupštine, jer smatra da je, kako je naveo, “pokušan i okončan pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti“.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao
GRADONAČELNIK

Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao

Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske
Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske
PROGNOZA DHMZ-A

Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske

Početak posljednjih dana ove godine postupno promjenjivije vrijeme
Skandal ispred Arene Zagreb: Nakon Thompsonovog koncerta skupina pjevala 'Ubij Srbina!'
THOMPSON U ARENI

Skandal ispred Arene Zagreb: Nakon Thompsonovog koncerta skupina pjevala 'Ubij Srbina!'

Zagužvalo se nakon koncerta kada su posjetitelji krenuli kućama. Sve ipak nije moglo proći bez incidenata. Tako je jedna skupina pjevala 'ubij Srbina'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025