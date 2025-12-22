Obavijesti

News

Komentari 11
SRPSKI PREDSJEDNIK I ZAKUKAO

Vučić se oglasio: 'To da je ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj odavno je logično...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Vučić se oglasio: 'To da je ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj odavno je logično...'
Aleksandar Vučić uoči lokalnih izbora posjetio je Urovce i Negotin | Foto: M.M./ATA Images/PIXSELL

Nemojte zaboraviti da kao predsjednik Srbije i dalje ne smijem i ne mogu otići u Jasenovac da položim cvijet, pošto je to jedan strašan zločin i užasna provokacija, kazao je Vučić...

"Sve što Plenković kaže i radi za mene je logično odavno. To da je ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj odavno je logično. Nemojte zaboraviti da kao predsjednik Srbije i dalje ne smijem i ne mogu otići u Jasenovac da položim cvijet, pošto je to jedan strašan zločin i užasna provokacija. Onda vam je sve jasno, kazao je srpski predsjednik Aleksandar Vučić komentirajući reakciju Andreja Plenkovića na transparente koje su za vikend na utakmici Dinama i Lokomotive podignuli Bad Blue Boysi, javlja Tanjug.

Podsjećamo, BBB su za vikend podignuli dva transparenta. Na prvom je pisalo "Za dom spremni", na drugom "Kaj ćemo sad, gradonačelniče?".

PROZVALA PLENKOVIĆA Dalija Orešković objavila da joj prijete smrću! 'Doću ti u kuću, ubit te. Glavu ću ti skinut...'
Dalija Orešković objavila da joj prijete smrću! 'Doću ti u kuću, ubit te. Glavu ću ti skinut...'

- Mislim da je poruka logična, s obzirom na Tomaševićevu potpunu nekonzistentnost oko dopuštanja, odnosno nedopuštanja koncerta Marka Perkovića Thompsona. Dopustiti koncert u srpnju, nakon što je bio prebukiran Hipodrom u svibnju kad je izvorno Thompson tražio koncert... Dakle, nije se moglo proći Hipodromom tih nekoliko mjeseci dok nisu završili lokalni izbori. Onda dopusti koncert u subotu, ali ne može koncert u nedjelju. Nek' ode malo u Istru i Varaždin i vidi kako SDP i IDS tretiraju istu temu - kazao je Plenković...

Transparent izazvao lavinu komentara

Zastupnica Možemo! Sandra Benčić osudila je u ponedjeljak transparent ''Za dom spremni'' koji su Bad Blue Boysi istaknuli na utakmici Dinamo-Lokomotiva, kazavši da svi oni koji na bilo koji način zazivaju NDH udaraju na ustavne temelje Hrvatske. 

MINISTAR O NIZU TEMA... Bačić o Thompsonu, Tomaševiću i poruci BBB-a: 'Čavoglave se izvode 35 godina bez problema'
Bačić o Thompsonu, Tomaševiću i poruci BBB-a: 'Čavoglave se izvode 35 godina bez problema'

 - Moja poruka svima koji na bilo koji način zazivaju NDH jest da time udaraju na ustavne temelje naše zemlje. U trenutku kada svjedočimo raspadu međunarodnog pravnog poretka, kada gledamo kako se nekažnjeno oduzimaju teritoriji suverenim i međunarodno priznatim državama, iznimno je opasno da sami podrivamo vlastite temelje. Budite sigurni da će biti onih koji će to htjeti iskoristiti' - izjavila je  Benčić novinarima nakon sjednice predsjedništva Hrvatskog sabora.

POLICIJA SVE ISTRAŽUJE Sandra Benčić o transparentu Boysa: 'Svi koji zazivaju NDH udaraju na ustavne temelje...'
Sandra Benčić o transparentu Boysa: 'Svi koji zazivaju NDH udaraju na ustavne temelje...'

Policija je potvrdila da je pokrenula istragu zbog spomenutog transparenta kojega su Boysi istaknuli na subotnjoj utakmici između Dinama i Lokomotive. Na sjevernoj tribini maksimirskog stadiona također je istaknut i transparent s pitanjem "I kaj ćemo sad, gradonačelniče?", čime se aludira na nedavni zaključak Gradske skupštine, kojim se gradonačelnika poziva da poduzme mjere radi sprječavanja korištenja fašističkih i ustaških simbola na svim površinama i prostorima kojima upravlja Grad Zagreb.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična
SKANDAL

Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična

Premijer Plenković je obišao obnovljene objekte u Sisačko-moslavačkoj županiji. Presica nije mogla proći bez spominjanja sukoba na relaciji BBB-Tomašević
Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?
NEVJEROJATNO

Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije koje prikazuju atmosferu koja je izmaknula kontroli
FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola
IZBIO VELIKI POŽAR

FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola

Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025