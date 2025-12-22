Vučić se oglasio: 'To da je ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj odavno je logično...'

"Sve što Plenković kaže i radi za mene je logično odavno. To da je ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj odavno je logično. Nemojte zaboraviti da kao predsjednik Srbije i dalje ne smijem i ne mogu otići u Jasenovac da položim cvijet, pošto je to jedan strašan zločin i užasna provokacija. Onda vam je sve jasno, kazao je srpski predsjednik Aleksandar Vučić komentirajući reakciju Andreja Plenkovića na transparente koje su za vikend na utakmici Dinama i Lokomotive podignuli Bad Blue Boysi, javlja Tanjug.

Podsjećamo, BBB su za vikend podignuli dva transparenta. Na prvom je pisalo "Za dom spremni", na drugom "Kaj ćemo sad, gradonačelniče?".

- Mislim da je poruka logična, s obzirom na Tomaševićevu potpunu nekonzistentnost oko dopuštanja, odnosno nedopuštanja koncerta Marka Perkovića Thompsona. Dopustiti koncert u srpnju, nakon što je bio prebukiran Hipodrom u svibnju kad je izvorno Thompson tražio koncert... Dakle, nije se moglo proći Hipodromom tih nekoliko mjeseci dok nisu završili lokalni izbori. Onda dopusti koncert u subotu, ali ne može koncert u nedjelju. Nek' ode malo u Istru i Varaždin i vidi kako SDP i IDS tretiraju istu temu - kazao je Plenković...

Transparent izazvao lavinu komentara

Zastupnica Možemo! Sandra Benčić osudila je u ponedjeljak transparent ''Za dom spremni'' koji su Bad Blue Boysi istaknuli na utakmici Dinamo-Lokomotiva, kazavši da svi oni koji na bilo koji način zazivaju NDH udaraju na ustavne temelje Hrvatske.

- Moja poruka svima koji na bilo koji način zazivaju NDH jest da time udaraju na ustavne temelje naše zemlje. U trenutku kada svjedočimo raspadu međunarodnog pravnog poretka, kada gledamo kako se nekažnjeno oduzimaju teritoriji suverenim i međunarodno priznatim državama, iznimno je opasno da sami podrivamo vlastite temelje. Budite sigurni da će biti onih koji će to htjeti iskoristiti' - izjavila je Benčić novinarima nakon sjednice predsjedništva Hrvatskog sabora.

Policija je potvrdila da je pokrenula istragu zbog spomenutog transparenta kojega su Boysi istaknuli na subotnjoj utakmici između Dinama i Lokomotive. Na sjevernoj tribini maksimirskog stadiona također je istaknut i transparent s pitanjem "I kaj ćemo sad, gradonačelniče?", čime se aludira na nedavni zaključak Gradske skupštine, kojim se gradonačelnika poziva da poduzme mjere radi sprječavanja korištenja fašističkih i ustaških simbola na svim površinama i prostorima kojima upravlja Grad Zagreb.

