Vučić izabrao ministre i novog premijera: 'Vlada im je izrazito proruska, ali i totalno nebitna'

Srbija je dobila novu vladu, a novi premijer, čelnik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević, rekao je da će "predvoditi vladu kontinuiteta", s četiri potpredsjednika i čak 29 ministara, od kojih će pet biti bez portfelja.

- Srbija mora od manje naklonjenih zemalja raditi svoje prijatelje, a od prijatelja saveznike: Hrvatska je država s kojom Srbija ima kompleksno povijesno naslijeđe, ali se uz volju obiju strana odnosi mogu poboljšati. Nitko ne treba očekivati da ćemo radi popravljanja odnosa sa Zagrebom odustati od svog prava na istinu, tugu i pravdu. Ako to druga strana iskreno želi, neka zna da mi uvijek hoćemo razgovarati - rekao je Vučević te istaknuo kako je cilj Srbije ući u EU.

- Punopravno članstvo u Europskoj uniji ostaje glavni cilj Srbije, ali Beograd neće zanemariti ni tradicionalne prijatelje Kinu i Rusiju. Interes Srbije su najbolji mogući odnosi i sa SAD-om, najmoćnijom zemljom na svijetu - dodao je Vučević.

Potpredsjednici vlade bit će ministar financija Siniša Mali, ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, ministrica zaštite okoliša Irena Vujović i Aleksandar Vulin. On se u vladu vraća poslije dužnosti šefa Sigurnosno-obavještajne agencije (BIA), na koju je u studenom 2023. podnio ostavku nakon što ga je SAD u srpnju te godine stavio na listu sankcija dovodeći ga u vezu s korupcijom, trgovinom drogom i zbog veza s Rusijom. U vladu će i "mali Sloba" Ivica Dačić, kao ministar unutarnjih poslova.

Politički analitičar Davor Gjenero smatra kako je nova vlada Srbije "proruska, ali u svom djelovanju i sasvim nebitna".

- Sastavljanje vlade trajalo je mjesecima, a pobjednik je bio vrlo jasan. Uz to, neko vrijeme nisu imali ni tehničku vladu jer je dotadašnja premijerka postala predsjednica Skupštine. U vladu su ušli ljudi lojalni Vučiću, a ima ih nešto i prozapadno orijentiranih. No to uopće nije bitno jer je u Srbiji vlada nominalno glavna, ali u stvarnosti Vučić odlučuje o svemu. Uloga ministara i premijera su da provode odluke i volju Aleksandra Vučića. Groteska je imenovanje direktora Muzeja genocida, koji negira genocid, za ministra informiranja. To moderne zemlje više nemaju jer je to zapravo ministar propagande. Formalno je time uspostavljen agitprop na vladinoj razini - smatra Gjenero.

Komentirao je i ulazak Hrvata Tomislava Žigmanova u vladu kao ministra ljudskih prava.

- Ključni čovjek organizacije obespravljene hrvatske manjine u Vojvodini, poražen na parlamentarnim izborima, ostaje u vladi. On ničime nije pridonio boljitku hrvatske zajednice u Srbiji, naprotiv. Asimilacija je u punom jeku, a politička prava Hrvata u Srbiji na najnižim su razinama - dodao je Gjenero. 