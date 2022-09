Vučić je na mala vrata priznao Kosovo: 'Srbija je prihvatila sve naše uvjete. To je naš uspjeh...'

Državljani Kosova i Srbije od danas mogu prelaziti granične prijelaze između sebe samo s osobnim iskaznicama, bez dodatne dokumentacije. Tako Srbija, nakon 11 godina, neće više građanima Kosova davati ulazne/izlazne dokumente na granici. S druge strane istu stvar će raditi i kosovska policija.

Time je Aleksandar Vučić nakon dugih pregovora, u kojima su posredovali SAD i EU, priznao dokumente Republike Kosovo i time, de facto, priznao njenu suverenost. No on odbija to priznati, odnosno odbija to, zapravo, izreći na glas. Predstavnici vlade Srbije kazali su kako "ovo ne znači da Srbija priznaje neovisnost Kosova".

Kosovo, s druge strane, tvrdi da je ovo njihov veliki uspjeh jer je Srbija prihvatila sve njihove uvjete. Tome u prilog ide i činjenica da je visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell posebno zahvalio Vučiću koji je napravio najveći kompromis.

Ova vijest nije odjeknula u srbijanskim medijima jer je Vučić u trenutku kad je donio tu odluku odlučio ukinuti EuroPride (povorka LGBT zajednice) u Beogradu čime je, u maniri PR stručnjaka, prebacio fokus s Kosova na svađu o tome treba li se EuroPride održati ili ne.

Uz to, Kosovo je donijelo odluku da oko 50.000 etničkih Srba na sjeveru Kosovu ima dva mjeseca da srbijanske registarske oznake zamijene kosovskim tablicama.

- Datum 31. listopada je krajnji rok vozačima da zamijene srbijanske registarske oznake onima koje izdaje Republika Kosovo. Ta odluka je ništa više ili manje od izraza vršenja suvereniteta - izjavio je kosovski premijer Albin Kurti. Iako je kosovska vlada tu odluku htjela uvesti 1. kolovoza, ona je odgođena jer su Srbi na Kosovu dan prije odluke postavili barikade na cestama, a bilo je i pucnjave.

Barikade su nakon odgode odluke kosovske vlade uklonile. Za ovaj je put službena Priština angažirala veći broj policajaca, ali i specijalnih postrojbi, a uz njih na Kosovu se nalazi i oko 3700 vojnika mirovnih snaga.

Ministarstvo obrane u Srbiji pak, koje odbija priznati neovisnost Kosova i smatra ga svojim sastavnim dijelom srbijanskog teritorija, priopćilo je u srijedu da je pojačalo obuku dijela svojih vojnika u garnizonu blizu granice s Kosovom.

- Obuka se provodi s ciljem održavanja visokog stupnja borbene spremnosti angažiranih postrojbi i njihove sposobnosti za brzo reagiranje u slučaju potrebe te da se osiguraju mir i sigurnost uz administrativnu liniju - priopćilo je ministarstvo.

Ostaje vidjeti kakva će biti reakcija srbijanske vlade i Srba na Kosovu krajem listopada kad automobili moraju imati registraciju službene Prištine.

