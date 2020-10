Vučić najavio reformsku vladu, mandat će trajati do kraja 2022.

<p>Srbija će dobiti reformsku vladu za krizna vremena, a njezin mandat bit će ograničen do travnja 2022., rekao je u utorak srbijanski predsjednik i vođa vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) <strong>Aleksandar Vučić</strong> poslije sjednice stranačkog predsjedništva.</p><p>Vučić je najavio da će u vladi „značajnije predstavljanje imati nacionalne zajednice“ i istaknuo da je „definirano šest osnovnih ciljeva“, koje su naprednjaci predložili mandatarki Ani Brnabić.</p><p>On je novinarima, nakon što je Predsjedništvo SNS-a razmatralo strategiju, sastav i raspodjelu ministarskih mandata, istaknuo da će prioritetni cilj buduće vlade biti „očuvanje života i zdravlja ljudi“.</p><p>Vučić je naglasio da potom slijedi „borba za interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji“ i očuvanje vitalnih interesa Srbije na Kosovu.</p><p>- Sljedeća je točka borba protiv onih koji su ekonomski napredak Srbije iskoristili za to da stvore neke nove mreže i temelje za uspostavljanje svojih sustava za ubijanje i pljačku ljudi - naglasio je Vučić, nakon što je dan ranije objavio rat mafiji, jamčeći građanima pobjedu.</p><p>- Obećavam, pobijedit ćemo ih i to im jamčim! Bez obzira na osobne, političke i svake druge posljedice - objavo je Vučić na Instagramu uoči današnje sjednice stranačkog predsjedništva.</p><p>Rat između klanova koji nisu iz Srbije prelio se na naše ulice, a neki iz Srbije su pomislili da su jači od države i da mogu raditi što hoće i zato će borba protiv mafije biti „beskompromisna i odlučna“, naglasio je danas Vučić.</p><p>On je kao jednu od šest ciljnih točaka buduće vlade istaknuo i očuvanje neovisnosti i samostalnog odlučivanja Srbije, njezine vojne neutralnosti i brigu o nacionalnim intersima.</p><p>Jedna od točaka su ubrzane reforme, a poglavito vladavina prava i europske integracije, najavio je Vučić, naglasivši da je, sukladno tome, dogovoreno osnivanje i novog ministarstva - za ljudska prava i društveni dijalog.</p><p>Uz to ministarstvo predviđena je raspodjela još jednog ili dva nova ministarska portfelja.</p><p>Cilj vlade bit će i da u narednih godinu i pol dana Srbija nastavi ekonomsko jačanje kako bi ove godine, u teškim uvjetima korona krize, bruto nacionalni dohodak (BDP) bio oko nule, a uz rast do šest posto do kraja 2021. godine.</p><p>- Mislim da nećemo ove godine imati pad BDP-a, što je ravno čudu - ocijenio je Vučić.</p><p>On je rekao kako će - premda naprednjacima sa 160 od 250 zastupničkih mandata nisu potrebni politički partneri - uz nešto izmijenjen format odnosa, zadržati Socijalističku partiju Srbije (SPS) kao koalicijskog partnera, a vođu socijalista i aktualnog šefa diplomacije Ivicu Dačića najavio je kao budućeg predsjednika Skupštine Srbije.</p><p>Najavljujući da će vlada biti ograničenog mandata, „najkasnije do 3. travnja 2022.“, Vučiće rekao da je koaliciju ponudio i Socijalističkoj partiji Srbije i Srpskom patriotskom savezu (SPAS) nekadašnjeg vaterpolskog reprezentativca Aleksandar Šapića.</p><p>Vučić je naglasio kako bi, u slučaju da se danas održavaju parlamentarni izbori, SNS sama imala 180 zastupnika, čak i ako bi na izborima sudjelovale sve stranke i političke organizacije. </p>