Vučić najavio Svesrpski sabor i veliku feštu u Beogradu: 'Tko se stidi Srbije nek' kuka u Zagrebu'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u gostovanju na srpskoj nacionalnoj televiziji zajednički Svesrpski sabor koji će se održati 8. lipnja u Beogradu. Bit će to zajednička sjednica vlada Srbije i Republike Srpske, a Vučić je najavio dolazak ''deset tisuća ljudi''.

- Mislim da će oko 10 tisuća doći iz Republike Srpske. Ali najmanje šest do sedam tisuća ljudi - najavio je Vučić i dodao kako se sprema velika manifestacija i fešta u Beogradu.

- Bit će prisutna i dvojica predsjednika. Radimo na tekstu deklaracije. Imat ćemo mnogo toga važnog i zajedničkog - rekao je Vučić i dodao kako će se konačno dogovoriti sve oko izgradnje Muzeja žrtava Jasenovca, piše Telegraf.

Naglasio je kako je njemu pitanje muzeja izrazito važno.

- Konačno da krenemo raditi. Tri godine nismo. I stvarno sam sit priča i danas sam, nažalost, morao povisiti ton i s tim će sada krenuti - rekao je Vučić.

Kazao je kako će svaki ministar imati svog gosta.

- Svi će doslovno imati svoje goste iz Republike Srpske da potpisuju sporazume, memorandume i da vide što možemo učiniti, prije svega i uvijek poštujući Daytonski sporazum, i prozivajući neodgovorne inozemne faktore koji ruše Daytonski sporazum uvijek optužujući nekog drugog - rekao je predsjednik Srbije.

Najavio je i kako će pozvati predstavnike Srba iz Crne Gore.

- Neki se stide svoje matice, neki se ne stide. Ti koji se ne stide svoje Srbije oni su dobrodošli. Oni koji se stide Srbije oni će lako naći mjesto za svoju kuknjavu i kritiku protiv Srbije i u Zagrebu, i u Podgorici, i u Sarajevu i svuda. Tako da će i za Beograđane to biti jedna velika fešta - uvjerava Vučić.

Kaže da je Srbima dosta izbornih kampanja.

- Ubiše nas godinu dana sa svim svojim zahtjevima dok nisu konačno poraženi ogromnom razlikom. Dakle, sad idemo raditi da provedemo sve ono što smo obećali ljudima do 2027. Kad to napravimo, onda imate izbore poslije 15 godina vlasti. Možda je vrijeme i za neke druge, ali to uvijek odlučuje narod - rekao je Vučić.

Dodao je da su neki pitali što će Realu 15. titula u Ligi prvaka, da je bolje da Dortmund uzme drugu, a da je na kraju ipak Real uzeo 15. titulu.

- Rekao sam vam ja prije tjedan dana, mi smo za njih Real Madrid - zaključio je Vučić.