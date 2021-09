Zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika Gabriel Escobar izjavio je da je danas ostvaren "važan uspjeh" vezan za odnose Srbije i Kosova i ocijenio kako se pokazalo da je dijalog između Beograda i Prištine, uz posredovanje EU, "dobar način za postizanje rješenja".

Taj dijalog vodi EU i tako će biti i ubuduće, rekao je Escobar, dodavši da je uloga Sjedinjenih Država da "budu prisutne u regiji".

Vučić je na konferenciji za novinare u Nišu rekao da će, prema usuglašenom rješenju koje je predložila EU, KFOR svoje snage potom ostaviti na Jarinju i Brnjaku još dva tjedna, dok se od 4. listopada uvodi režim naljepnica, kao privremena mjera do konačnog rješenja o registarskim tablicama, o čemu slijedi nastavak razgovora u Bruxellesu.

Za pronalaženje tog rješenja, kako je rekao, bit će formirana radna skupina od predstavnika Beograda, Prištine i EU, koja će problem pokušati riješiti sukladno europskoj praksi, a prvi sastanak zakazan je za 21. listopada.

"U kompromisnom rješenju EU postoji nešto što je za nas od ključnog značaja i smatram velikim uspjehom srpske strane - uputili su poziv svim stranama da primjene sve potpisane aranžmane", istaknuo je Vučić, objašnjavajući da se to odnosi na formiranje Zajednice srpskih općina.

To nam polako može početi vraćati povjerenje i u europske institucije i u sporazume koje smo postigli, istaknuo je srbijanski predsjednik, ocijenivši kako je EU "nedvosmisleno stavila do znanja da je sljedeća tema pregovora u Bruxellesu Zajednica srpskih općina", ali nije isključio mogućnost "da kosovska strana to odbije".

Vučić je, komentirajući pojedine odredbe dogovora iz Bruxellesa, rekao kako je za Srbiju "iznimno važan odlazak do zuba naoružanih" pripadnika ROSU sa sjevera Kosova i da će to "biti dobar pokazatelj" da će takve akcije, ako ih bude ubuduće, "naići na još jači otpor" većinskog srpskog stanovništva na sjeveru.

Na srpski grb na tablicama vozila iz Srbije bit će u prijelaznom razdoblju do usuglašavanja rješenja stavljane naljepnice, a Vučić navodi kako je taj režim za tablice izdane na Kosovu još ranije inicirala Srbija.

"Mislim da smo reagirali kao država na ozbiljan, odgovoran i pametan način. Jasno smo stavili do znanja i predstavnicima NATO da ćemo, ako bude ugrožena sigurnost naroda, a ne budu reagirali drugi, sami biti u stanju zaštititi svoj narod", naglasio je Vučić.

Na sjeveru Kosova već drugi tjedan traje blokada cesta kod prijelaza Jarinje i Brnjak zbog odluke kosovske vlade o uvođenju probnih tablica s oznakom RKS za vozila sa srpskim registarskim oznakama.

Beograd tu uredbu smatra kršenjem Briselskog sporazuma iz 2013. inzistirajući da se sa sjevera povuku specijalne postrojbe kosovske policije ROSU, kao preduvjet nastavku dijaloga o primjeni Briselskog sporazuma iz 2013. postignutog pod pokroviteljstvom EU-a, poglavito o formiranju Zajednice srpskih općina, čemu se protivi aktualna vlast u Prištini.