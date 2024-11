Vučić napao svog SNS-ovca: 'Bobane, ako misliš da si lijep... slike iz Dubrovnika su odvratne'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom sjednice Predsjedništva i Glavnog odbora Srpske napredne stranke iznenadio je prisutne izjavom o fotografijama Bobana Đurovića iz Dubrovnika.

- A ti, Bobane, odvratne su ti slike iz Dubrovnika. Samo da ti to kažem. Ako misliš da si ispao lijep, odvratne su ti slike. Češće se slikaj u Vrnjačkoj Banji. Mnogo je ljepše. Da naučiš to. I da te ja naučim to - kazao je Vučić dok je držao lekciju koalicijskim partnerima SNS-a (Ivici Dačiću i SPS-u).

Boban Đurović, predsjednik općine Vrnjačka Banja, postao jedan od članova SNS-a čija imena Vučić povremeno u javnost kritizira te ih poziva na skromnost, piše Nova.rs.

Naočale 1300, sat 1500 eura...

Đurović je odmah s Instagrama obrisao fotografije, ali je postao hit na društvenim mrežama zbog vrijednosti robnih marki sa sporne fotografije.

Kako pišu korisnici društvenih mreža, naočale mu koštaju oko 1300 eura, dok one njegove partnerice iznose 429 eura. Vrijednost njene torbice je 1890 eura, dok Đurovićev sat košta 1500 eura. Treba spomenuti i daminu narukvicu od 1120 eura.

Čini se kako je Vučiću zasmetalo to što je fotografija nastala u Dubrovniku gdje je i on nedavno bio na summitu. No, nije prvi put da ga proziva zbog ljetovanja u Hrvatskoj, prošli puta je to bilo zbog Brijuna.