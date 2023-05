Vučić: Ne idem u Reykjavik, to su različita mjerila EU o teritorijalnom integritetu

Srbija će na skupu Vijeća Europe u Reykjaviku biti predstavljena na najnižoj razini, priopćio je u petak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i najavio načelnu suzdržanost službenog Beograda u glasanju o zaštiti teritorijalnog integriteta Ukrajine, Moldavije i Gruzije.

Podsjetivši da je Srbija uputila amandman na Rezoluciju, čije se usvajanje očekuje u Reykjaviku, u kojemu je tražila da se ubaci formulacija "poštivanje teritorijalnog integriteta svih zemalja članica VE", Vučić je ustvrdio da je taj amandman odbačen, ponajprije na inzistiranje Njemačke.

"Oni poštuju teritorijalni integritet i Povelju UN-a samo kada to njima odgovara", rekao je Vučić novinarima poslije današnjih razgovora s posebnim predstavnikom EU za dijalog Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom.

Vučić je naglasio da zbog takvih stajališta o prijedlogu Beograda, on neće ići u Reyklavik, a da će Srbija na tom skupu VE biti predstavljena "na najnižoj razini" i biti suzdržana u glasanju.

"Podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, Moldavije i Gruzije, ali nismo spremni odreći se našeg teritorijalnog integriteta", rekao je Vučić, aludirajući na Kosovo, čiju neovisnost proglašenu 2008. godine, uz Srbiju, ne priznaje ni pet država-članica Unije.

Odlukom unutar EU-a da se odbaci amandman, po Vučićevoj ocjeni, "jasno stavljaju do znanja da su spremni gaziti integritet Srbije i Povelju UN-a".

"Shvatili smo da teritorijalni integritet postoji za one zemlje čiji teritorijalni integritet priznaju oni, a ne UN, tako da će njihova želja biti da se štiti teritorijalni integritet tamo gdje njima odgovara, a tamo gdje im ne odgovara tim gore po teritorijalni integritet te zemlje", rekao je Vučić

On je rekao i da je u današnjem razgovoru s Lajčakom istaknuo "veoma veliku zabrinutost" za situaciju na sjeveru Kosova i da ju dijeli s Lajčakom koji je "osjetio odlučnost Srba" da se suprotstave "teroru Prištine i Kurtija".

Na upit kako komentira što je "glavna tema u hrvatskim medijima", Vučić je rekao kako je "iznenađen" svojom velikom popularnošću u Zagrebu i Hrvatskoj, ocijenivši kako je tome vjerojatno razlog činjenica da kad je on vijest to donosi "najveći broj klikova".

"Oni kažu nisu ljubomorni jer se u Hrvatskoj bolje živi. To jest točno, ali je ta razlika mnogo manja. Nije sporno da je u Hrvatskoj veća razina standarda, ali sam ponosan što se to smanjuje i ljudi u Srbiji to odlično razumiju", rekao je Vučić.

On je istaknuo kao nesporno da Hrvatska ima viši životni standard od Srbije, ustvrdivši da je proteklih godina ta razlika smanjena.

U Hrvatskoj se živi bolje, dodao je, podsjetivši da je prosječna plaća u Srbiji bila 329 eura, a u Hrvatskoj 865 eura i da je danas ta razlika smanjena.

