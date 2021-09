Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u utorak, reagirajući na ocjene hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića o poziciji Srbije u procesu eurointegracija, da na Milanovićeve "plitke i niske uvrede" neće odgovarati uvredama, te da će nastaviti iskazivati poštovanje prema hrvatskoj državi.

Vučić je, na pitanje o izjavi hrvatskog šefa države u New Yorku da je upravo Vučić ratni huškač iz 90-ih i prava prepreka Srbiji da uđe u Europsku uniju, rekao kako "razumije Milanovića, koji je veliki i iskreni prijatelj Srbije i čezne da je vidi u EU".

Smetam mu ja, ali i taj problem ćemo riješiti da Milanoviću bude mnogo lakše, rekao je Vučić novinarima poslije današnje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost u povodu krize na sjeveru Kosova.

Vučić je ocijenio da Milanoviću smeta to što će Srbija ove godine preteći Hrvatsku po ukupnom iznosu BDP-a, i to "za 300 do 600 milijuna eura razlike".

„A nekada su imali 15 milijardi eura prednosti u odnosu na Srbiju“, ustvrdio je je Vučić i poručio kako na Milanovićeve „niske i plitke uvrede“ neće odgovarati uvredama, već iskazivanje poštivanja prema hrvatskoj državi, ali sa željom da "srpska država bude uspješnija u ekonomiji".

„Ali da ga vrijeđam (Milanovića) ne pada mi ni na pamet - on je izbor građana Hrvatske i time njihova slika i prilika, tako da mi ne pada na pamet da ja taj narod da vrijeđam“, ponovio je Vučić.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u ponedjeljak u New Yorku kako je za Hrvatsku najvažnije pitanje što će biti s Europskom unijom u idućih 10 godina, a govoreći o Srbiji, ocijenio da je "najteža stvar" to što je predsjednik Aleksandar Vučić "bio jedan od najistaknutijih ratnih huškača 90-ih", što smatra preprekom za pristupanje Srbije Uniji.

Milanović je ocijenio i da Srbija "nema snažnu namjeru" da uđe u EU, dok se, po njegovom mišljenju, Sjeverna Makedonija i Albanija "snažno trude i bore".