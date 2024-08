Vučić o Severini: 'Nisu je trebali zadržati na granici. Sve najgore mislim o njoj, priča gluposti...'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić gostovao je na svojoj omiljenoj televiziji Pink, dotaknuo se i na Severinin slučaj gdje je rekao da je zadržana na granici dva sata.

- Iznenadit ću vas sada ovim što ću vam imati za reći. Ja sam jutros zvao Dačića, probudio ga, da vidim šta se događa sa Severinom. On mi je rekao tako je i tako je, i rekao mi da nije privođena, zadržana je na granici dva sata. I ja mislim da je to jako glupo i nepotrebno. Ne zbog Severine, o kojoj sve najgore mislim. Mi se moramo razlikovati od njih u svemu. Sačuvaj me Bože da vodim državu u kojoj će hapsiti svakoga tko sluša Thompsonove pjesme. Pustite ih sve, i Selmu Bajrami. To što oni mrze Srbiju, govore o sebi. Nećemo biti zemlja koja će uhititi svakoga tko pjeva Thompsona - kazao je Vučić.

- Severina priča gluposti po cijeli dan, koga briga. Neka priča što hoće... - rekao je.

- Nema tko u Srbiji danas nije reagirao od političkih stranaka i takozvane demokratske javnosti. Zato što je ona neka pjevačica, koja kaže da je Srbija genocidna država, i da sam ja diktator, i koja zna da su Srbi zločinci, al voli novce uzimati ovdje - dodao je Vučić.

Pjevačica je jučer satima zadržana na graničnom prijelazu Bajakovo gdje su policijski službenici vršili ispitivanje u kojem je morala odgovarati o svojim stavovima o Srebrenici, ali i drugim temama.

Vučić je govorio i o najavljenoj posjeti francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

- Vrlo važna posjeta, čim ga ispratim idem za Prag, a on u Pariz. S Macronom će biti puno sporazuma, a jedan od njih je i sporazum s elektrokompanijom kako ne bismo imali probleme u budućnosti. Ja moram gledati 10 godina unaprijed. Govorit ćemo i o jačanju vojske, europskom putu Srbije, radimo i na ugovorima za Rafale - komentirao je te se osvrnuo na napade oporbe.

- Ne vjerujem da je itko toliko naivan i glup da povjeruje u njihove laži - kazao je.

Osvrnuo se i Nemanju Berića koji je pritvoren u Hrvatskoj.

- O tome su šutjeli. 15 dana je bio u zatvoru, tučen i maltretiran - rekao je.

- Odakle ovim našima obraz? Sve su našli što će zamjeriti Bori Čorbi, šute za Berića, ali za svaku sitnicu napadaju Srbiju. Kurti je danima hapsio Srbe, šutjeli su na desetine uhićenih. Pitao sam ih jesu li normalni, je li ih sramota - ispričao je.

Vučić je potom rekao da je Vulinu, koji je ministar, zabranjen ulazak u Hrvatsku.

- Jeste li čuli Inicijativu mladih za ljudska prava da traži da mu se dopusti ulazak u Hrvatsku? Berićev i Vulinov život nisu važni. Oni žele da mrzimo svoju zemlju. Ne! Srbija je najbolja i ispravit ćemo što ne valja, ali nikada me neće natjerati da bilo koga i bilo što volim više od Srbije - pojasnio je Vučić voditeljici.