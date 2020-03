Vučić odgovorio Milanoviću: 'Za mene su glasali i Hrvati'

Zoran Milanović je u intervjuu za RTL u utorak među ostalim spomenuo i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji nije bio baš previše oduševljen Milanovićevom pobjedom. Vučić mu ni danas ne može oprostiti kada je izrekao "šaka jada...".

- Za mene je glasalo jako puno pripadnika, članova srpske zajednice, ljudi, naših građana. To je očito, to vidim i to mi je drago, ali ne volim to puno isticati. I onda mogu pitat drugu stranu je li ikad neki Hrvat glasao za njega - rekao je Milanović.

Nije morao dugo čekati na odgovor s druge strane, jer je Vučić u srijedu ujutro gostovao u jutarnjem programu Pink televizije i osvrnuo se na Milanovićevo pitanje.

Vučić je rekao da ne prebrojava krvna zrnca ljudima koji izlaze na izbore, ali da je siguran da je bilo Hrvata koji su mu dali svoj glas.

- Siguran sam da je veliki broj Hrvata glasao za mene i SNS. U nekim hrvatskim mjestima pobjedio je SNS i to na lokalnim izborima, gdje je hrvatska nacionalna lista išla protiv nas - rekao je Vučić.

Kako kaže, pitanje Milanovića pokazuje i kakva se kampanja vodi protiv njega i Srbije.

- Vodi se kampanja mržnje protiv mene i Srbije - rekao je Vučić.

Tema: Hrvatska