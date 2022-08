Vučić opet lupeta: Nećemo dati ni NATO-u da puca na naše Srbe, a Albanci pripremaju odmazdu

Znam što su planovi, molim ih da to ne, naše službe znaju što su im planovi! Da ne planiraju uhititi nekog na Sjeveru (Kosova op.a.)... Moja molba ljudima iz Kvinte je da ne rade to. Nemojte da vas Kurti laže, nije bilo nikakve pucnjave sa Sjevera. Nećemo dozvoliti nikome da otvara vatru po bilo kome, pa ni NATO-u. Molim ih da ne pomišljaju tako što uraditi, izjavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji se sastao s mladim sportašima gdje su se okupili svi mladi s Kosova, Republike Srpske i inozemstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Barikade na Kosovu

Tom se prilikom osvrnuo na pregovore s kosovskim vlastima i poručio kako će teško biti ikakvog pozitivnog pomaka.

- Oni sve što su rekli, je da će nametati svoju volju. Njih briga što će reći Beograd. Pa ne znam ni čemu služi dijalog?! One koji su rekli da treba razgovarati o Zajednici srpskih općina, kao i da ona mora biti u skladu s ustavom Kosova. Evo da ih upitam, šalite li se? Što smo onda pregovarali? Žele izvršiti pritisak na Srbiju. Više puta sam ukazivao na izjave koje pripremaju teren u kojima me valjda žele obavijestiti kako će oni to sve provesti u djelo. Ok, kažite nam da pravo ne postoji, da vas ne zanima Rezolucija 1244, kao i pravo UN, koje toliko spominjete kada je sukob u Ukrajini u pitanju, ali kada je u pitanju ovaj dio Europe i svijeta, to vas ne zanima - zapitao se Vučić i dodao da će Skupština Srbije u rujnu raspravljati o Srbima na Kosovu.

Podsjetimo, početkom ovog mjeseca izbili su neredi na sjeveru Kosova u mjestima gdje žive većinski Srbi. U nekim mjestima je bilo i pucnjava, posebice u Mitrovici, a sirene su neprestano odzvanjale.

Naime, kosovska vlada je od 1. kolovoza trebala uvesti zabranu ulaska na svoj teritorij osobama s identifikacijskim iskaznicama Srbije i umjesto toga izdavat će tromjesečni "ulazno-izlazni dokument". Trebali su zabraniti i korištenje registarskih oznaka KM (Kosovska Mitrovica) izdanih u Srbiji za gradove na sjeveru Kosova. Riječ je o recipročnim mjerama, jer Srbija već 11 godina ne dopušta ulazak građanima Kosova s kosovskim dokumentima, nego im izdaje posebne dozvole. Vučić je, u svojoj maniri, pohitao na sastanak vojnog vrha i time dignuo napetosti do samog vrhunca.

No strasti su se, donekle, smirile kad su uz razgovor sa stranim veleposlanstvima kosovske vlasti odlučile navedenu odluku odgoditi do rujna.

