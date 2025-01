Vučić potvrdio: 'Pomilovat ću uhićene studente. Očekujem hitnu rekonstrukcija vlade!

Prošlo je gotovo 90 dana od tragedije u Novom Sadu gdje je stradalo 15 naših građana. Tragedije su nešto što svaka država pokušava izbjeći, preventivno djeluje, a kada se dogode, onda gleda da iz tih tragedija izvuče pouke, a one koji su počinili kazneno djelo ih adekvatno kazni. Mi smo u tri mjeseca dali sve od sebe da pokažemo empatiju te pomognemo gdje smo mogli, rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić na početku svog najavljenog obraćanja javnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Istaknuo je da o tome govori jer su u to vrijeme, kaže, ''slušali razne optužbe na račun državnih organa, kao i pozive na rušenje države''.

- Čuli smo mnogo neodgovornih izjava ne samo od opozicije, stvorena je atmosfera u Srbiji koja nikome ne odgovara. Mogu ja govoriti o medijima, političarima, posebnim grupama za pritisak, ali to se tiče svih nas. Kad govorim o tome, važno je reći da ovakvo stanje u Srbiji ne donosi ništa. Vidjet ćete malo kasnije da nimalo nisam uplašen zbog političkih reperkusija, naprotiv. Zato što mi se čini da je volja naroda jasnija no ikada - kazao je.

Vučić se potom osvrnuo na četiri zahtjeva koju su studenti u blokadi naveli. Istaknuo je da je objava dokumentacije o nadstrešnici uslijedila u ministarstvu građevine, kao i da je učinjen "dodatan napor" zbog 24 točke unutar prvog zahtjeva. Već tijekom današnjeg dana objavljeno više stotina dokumenata, kazao je Vučić u svom obraćanju.

- Za nas je strašno važno da smo transparentni, da kažemo što imamo, a što nemamo, i da vidite da smo sve dali. Ne želimo da slušate priče da se nešto falsificiralo - rekao je Vučić te dodao da ''mu nije uopće jasno zašto odmah nije bio objavljen osnovni ugovor s izvođačima''.

Kazao je da ovo pokazuje da su objavili "doslovno sve što imaju".

- Zašto je ovo važno? Ovo nam je poruka da ne pomislimo da je moguće djelomično nešto napraviti, sakriti neki dokument, iako mislim da to nije bila ničija namjera - odgovorio je srbijanski predsjednik.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:16 Prosvjed u Srbiji | Video: 24sata/Reuters

Drugi zahtjev studenata koji prosvjeduju vezan je za njihova uhićenja. Vučić je otkrio da je protiv 37 ljudi pokrenut postupak. Što se tiče trećeg zahtjeva, rekao je da "postoji mali problem". Postupak je pokrenut protiv 13 studenata, a prosvjednici traže da ih se pomiluje. Vučić je otkrio da do sada to nikada nije napravio.

- Postoji osnovana sumnja da su napravili kaznena djela, to su neki od lidera i poznata lica. Oni su dobili predistražni postupak. Ja ću, ako ne postoji drugo rješenje, u skladu sa zakonom i Ustavom, biti spreman za onE koji to žele potpisati pomilovanje od kaznenog gonjenja. To ću najkasnije u srijedu napraviti - dodao je.

Kaže da su studentski prosvjedi nezakoniti, a istaknuo je da ''on živi da studenti žive bolje''.

- Svatko tko bi ih napao, osobno bi im pomogao da se s takvima obračunamo, a ne da ih ja ''batinjam'' - kazao je Vučić.

Dodao je da nije siguran hoće li to sada studenti smatrati kao ispunjene zahtjeve.

- Upali su na Svetosavsku akademiju, takva sramota se nije dogodila zadnjih 200 godina - rekao je Vučić. Kaže da na jednoj strani postoji bijes koji je možda opravdan, a možda i nije.

- Ali na drugoj strani rapidno raste bijes, koji se mora zaustaviti. Ta strana je mnogo veća. Sinoć sam vidio brojeve, to nam nije potrebno - rekao je.

Vučić je naglasio da očekuje "hitnu rekonstrukciju vlade", uz odlazak više od 50 posto sadašnjih ministara.

Srbijanski premijer Miloš Vučević pozvao je studente i profesore da dođu u vladu na razgovore. Spreman je, kaže, sastati se sa studentima "gdje god i kad god žele".

Predsjednica Narodne Skupštine Ana Brnabić rekla je da tamošnja vlada planira izglasati zakon o jeftinim stambenim kreditima za mlade, kao i onaj o ograničavanju kamatnih stopa za sve. Na dnevnom redu je, kako je otkrila, i rasprava o povjerenju vladi.

Vučević je također dodao da maturanti ni ove godine neće imati državnu maturu.

Vučić je naglasio da će Vojvodina ostati dio Srbije. Javnosti je obećao da će podnijeti ostavku ako većina građana to bude tražila od njega, kaže.

- Draži su mi obraz i čast od fotelje - rekao je Vučić.

Izvadio je potom papire i rekao da je dobio rezultate velikog istraživanja koje pokazuje da je došlo do velikih promjena među opozicijskim strankama. Nije otkrio o kome se radi, već samo da su veće opozicijske stranke "pale", dok su one male porasle.