Vučić slavio s trubačima, Šešelj na aparatima, radikali nisu ni prošli izborni prag u Srbiji

Srpska radikalna stranka ratnog zločinca Vojislava Šešelja nije prešla izborni prag jer je dobila samo 2,1 posto glasova. Ratni zločinac bio je shrvan, nije se ni pojavio pred novinarima

<p>Srpska napredna stranka (SNS) srbijanskog predsjednika <strong>Aleksandra Vučića</strong> imat će u parlamentu više od 180 zastupnika, pokazuju preliminarni rezultati parlamentarnih izbora, dok iz oporbe ističu da to ilustrira neprirodnu sliku političke scene u Srbiji.</p><p>Srpska radikalna stranka ratnog zločinca <strong>Vojislava Šešelja</strong> nije prešla izborni prag jer je dobila samo 2,1 posto glasova. Ratni zločinac bio je shrvan, nije se ni pojavio pred novinarima nakon što su objavljeni rezultati, pišu srpski mediji. Vučićevi naprednjaci imat će apsolutnu većinu u Skupštini Srbije - vjerojatno 189 od 250 mandata, tako da u parlamentu praktički neće biti opozicije. </p><p>U parlament će ući i četiri manjinske liste - Savez vojvođanskih Mađara (9), dvije bošnjačke liste iz Novog Pazara - Muamera Zukorlića (tri zastupnika) te Sulejmana Ugljanina, s dva zastupnika. Tri zastupnička mjesta pripast će manjinskoj Albanskoj demokratskoj alternativi - Ujedinjena Dolina s juga Srbije.</p><p>Nakon prvih rezultata koji su pokazivali veliku premoć u glasovima i kad je bilo jasno da je Vučićeva Srpska napredna stranka apsolutni pobjednik izbora, Aleksandar Vučić pozvao je trubače u stožer, održao je govor u kojem se hvalio i napadao novinare.</p><p>- Dugo sam u politici, ali ovako nešto nisam nikad doživio. Dobili smo povjerenje naroda u uvjetima kad je malo tko u to vjerovao. Ovo je povijesna pobjeda. Dobili smo više od dva milijuna glasova, pobijedili smo svugdje - pričao je Vučić.</p><p>Kad je završio, novinari su mu postavljali pitanja, no nisu svi dobili svoj odgovor.</p><p>Recimo, kad mu je novinarka N1 televizije postavila pitanje je li priželjkivao ovakav parlament bez opozicije, odgovorio joj je: </p><p>- Oni koje ste vi zagovarali ne bi ni prošli prag, želim vam puno sreće drugi put, valjda će prijeći - bile su Vučićeve riječi nakon čega se stožerom prolomio pljesak.<br/> </p><p> </p><p> </p>