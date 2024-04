Užasni detalji zločina: Uhitili su radnike vodovoda. Usmrtio ju autom pa tijelo bacili na deponij

Uhićeno je dvoje ljudi koji su ubili nestalu djevojčicu Danku, potvrdio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić na izvanrednoj konferenciji. Kako je potvrđeno za ATV, uhićeni su radnici Javnog komunalnog poduzeća Vodovod Bor, a riječ je o S. J. (50) iz sela Luka i D. D. (50) iz sela Zloz.

- Imam loše vijesti za ovo dijete, za našu Danku iz Bora. Policija je uhitila dvije osobe koje su izvršile ubojstvo male Danke i koliko sam to shvatio priznali su to obojica. Sa kakvim mi monstrumima imamo posla - rekao je Vučić te dodao da ih "sada vode do mjesta gdje su bacili tijelo djeteta". Istaknuo je da će ministar unutarnjih poslova Bratislav Gašić otkriti više detalja.

Izvor blizak istrazi otkrio je detalje. Naime, S. J. osumnjičen je da je službenim vozilom udario dvogodišnju Danku i usmrtio je. Zajedno s koelgom D. D. ubacio je tijelo djevojčice u gepek vozila, nakon čega su se odvezli do divljeg deponija na Starobanjskom putu kod Bora, gdje su tijelo izbacili sa strane na put, piše Informer. Istraga kriminalističke policije PU Bor ukazuje da se sve dogodilo 26. ožujka oko 13:52 sati, odnosno svega sedam minuta nakon što je, prema prijavi majke, djevojčica nestala.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Podsjetimo, za malenom dvogodišnjakinjom koja je nestala iz Bora u Srbiji trajala je opsežna potraga posljednjih deset dana. U istragu misterizonog nestanka uključio se i Interpol te susjedne zemlje.

Uskoro više...