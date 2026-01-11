Obavijesti

Vučić ustao protiv kralja! Nema rente. Vučić se jako naljutio i uzeo pare obitelji Karađorđević

Piše Bojana Mrvoš,
Vučić ustao protiv kralja! Nema rente. Vučić se jako naljutio i uzeo pare obitelji Karađorđević
Foto: Iva Dvojković/Fotomontaža/Pixsell

NOVI EXPRESS U srbijanskom budžetu za ovu godinu više nema rente za kraljevsku obitelj, nasljednike jugoslavenskog kralja Petra II. Osveta je to za priklanjanje Karađorđevića studentima

Aleksandar protiv Aleksandra, mogla bi se zvati nova političko-kraljevska drama u Srbiji. Predsjednik države Aleksandar Vučić potpuno je zavrnuo slavinu kraljevskom dvoru Karađorđevića na beogradskom Dedinju, s prijestolonasljednikom bez prijestolja Aleksandrom II na čelu.

