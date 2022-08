Vučićev čovjek o Miloševićevoj knjizi na Oliverovu grobu: To je montaža! Nisam bio na groblju

Filip Rodić, kolumnist Večernjih novosti i urednik Pečata, i još jedan od Vučićevih propagandista, ovih je dana odmarao na Jadranu, ali i u unutrašnjosti Hrvatske, čime se pohvalio na svom Facebooku.

Posjetio je tako Jasenovac, plovio na brodu, ali za fotografiju s groba Olivera Dragojevića, na kojem je ostavljena i knjiga Slobodana Miloševića Godine raspleta kaže da je falsifikat.

- Ta fotografija sa groba iz Vele Luke čista je montaža! Ona nikada nije bila na mom profilu. Prvog kolovoza je mojoj supruzi bio rođendan i nismo mrdnuli nigdje s Krka. Ne znam kome je i zbog čega bilo potrebno stvaranje ovakvog skandala i ne znam zašto sam iskorišten baš ja. Posebno me pogađa jer imam rodbinu u Hrvatskoj, koja je uznemirena i uvrijeđena - kaže Rodić za Novosti.

Rekao je i kako stoji iza svake riječi koju je napisao i da zastupa prosrpske stavove, ali i da ne gaji šovinizam prema Hrvatima.

- Kakav bih to čovjek bio kad bih na jednom grobu odavao počast mrtvima (Jasenovac op.a), a drugi na ovakav način oksvrnuo. To nije moje ponašanje, to nije ponašanje čestitog čovjeka - rekao je.

