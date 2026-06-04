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BATINAŠI HTJELI NA SAMIT PLUS+

VUČIĆEV DESANT 'Kuha se na Balkanu. Hrvatska mora paziti. Srbe zanima destabilizacija'

Piše Snježana Krnetić, Filip Sulimanec,
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VUČIĆEV DESANT 'Kuha se na Balkanu. Hrvatska mora paziti. Srbe zanima destabilizacija'

Deportacija srbijanskih batinaša i blokada granica uoči summita razotkrili su opasnu operaciju Beograda. Na Balkanu se kuha, a Hrvatska mora biti oprezna, upozorio je sigurnosni stručnjak

Deportacija devedeset državljana Srbije iz Tivta i dramatična uzbuna srbijanske Bezbednosno-informativna agencije (BIA) o ugroženosti Aleksandra Vučića doveli su do snažnih političkih tenzija uoči summita EU - Zapadni Balkan. Beograd je uzvratio rigoroznim kontrolama i blokadom crnogorskih građana na graničnim prijelazima. Cijelu operaciju stručnjaci tumače kao koordinirani pritisak srbijanskih i ruskih službi s jasnim ciljem pokušaja zaustavljanja crnogorskog puta prema Europskoj uniji.

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Komentari 4
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