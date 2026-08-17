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Vučićev plan: Izrael mu daje tehnologiju, Ukrajina tržište, a EU lovu. A gdje smo tu mi?

Piše Ekspertni tim Expressa,
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Vučićev plan: Izrael mu daje tehnologiju, Ukrajina tržište, a EU lovu. A gdje smo tu mi?
Andrej Plenković otvorio je Mostarski sajam | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
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Ukrajini Srbija postala važnija od Hrvatske. Dok Zagreb Kijev podupire politički i vojno, Beograd mu isporučuje streljivo, a sad se otvara i mogućnost proizvodnje dronova, otkriva novi broj tjednika Express

Hrvatska doista nema osobite sreće sa svojim “strateškim vojnim partnerima”. Francuska joj je prodala Rafale, Izrael protuoklopne rakete i sustave zaštite za Leoparde 2A8, Turska Bayraktare, Amerika HIMARS, a Njemačka će joj prodati Leoparde. Gledajući političku retoriku Zagreba, čovjek bi mogao zaključiti da će se ti veliki poslovi prije ili poslije pretvoriti u domaću proizvodnju i uključivanje hrvatske industrije u velike europske i izraelske vojnoindustrijske lance. No stvarnost je ponešto drukčija: isti ti veliki proizvođači uredno posluju i sa Srbijom, ali ondje pokušavaju dio tehnologije, proizvodnje i razvoja vezati za domaću industriju.

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Komentari 35
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