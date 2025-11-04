Vučićev protivnik još uvijek u pritvoru. Njegova supruga otkrila korumpiranost policije

Košarkaš Vladimir Štimac, bivši reprezentativac Srbije, i dalje se nalazi u pritvoru, a ovog jutra je od 08:00 izašao pred tužitelja. Ipak, skandal tu nije ni počeo, niti se završio, piše Nova rs.

Štimac je uhićen u noći između nedjelje i ponedjeljka, trebao je biti pušten u ponedjeljak, a u utorak je iznenada odlučeno da izađe pred tužitelja.

- Žalba koju su moji branitelji podnijeli jučer u 17:00 i koja je morala biti hitno predana sudcu koji je bio dužan donijeti odluku u roku od četiri sata nije uopće predana jer je policija izvršila opstrukciju pravde - napisala je supruga Aleksandra Štimac.

Sve ovo govori o tome kako reagira srpska policija i kako se ophodi prema nekome tko je, na kraju dana, zadužio zemlju svojim nastupima za reprezentaciju.