Vučićev protivnik još uvijek u pritvoru. Njegova supruga otkrila korumpiranost policije

Piše Filip Sulimanec,
Žalba koju su moji branitelji podnijeli jučer u 17:00 i koja je morala biti hitno predana sudcu koji je bio dužan donijeti odluku u roku od četiri sata nije uopće predana jer je policija izvršila opstrukciju pravde, napisala je supruga Aleksandra Štimac.

Košarkaš Vladimir Štimac, bivši reprezentativac Srbije, i dalje se nalazi u pritvoru, a ovog jutra je od 08:00 izašao pred tužitelja. Ipak, skandal tu nije ni počeo, niti se završio, piše Nova rs

Štimac je uhićen u noći između nedjelje i ponedjeljka, trebao je biti pušten u ponedjeljak, a u utorak je iznenada odlučeno da izađe pred tužitelja.

DELIRIJ Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete
Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete

 - Žalba koju su moji branitelji podnijeli jučer u 17:00 i koja je morala biti hitno predana sudcu koji je bio dužan donijeti odluku u roku od četiri sata nije uopće predana jer je policija izvršila opstrukciju pravde -  napisala je supruga Aleksandra Štimac.

Sve ovo govori o tome kako reagira srpska policija i kako se ophodi prema nekome tko je, na kraju dana, zadužio zemlju svojim nastupima za reprezentaciju.

