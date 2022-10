Vučićeva zastupnica: Pa cura na porno snimci psuje, ja nikad ne psujem. I ne radim takve stvari

Staša Stojanović, zastupnica u Vučićevoj Srpskoj naprednoj stranci, prijavila je bivšeg zastupnika te stranke da je lažno objavio kako je ona na porno snimku s više mladića.

Na snimci je djevojka i dva mladića, treći snima. Čini se da djevojka ne zna da se sve snima. Video je, kako prenose srpski mediji, objavio Đorđe Višekruna, bivši zastupnik Srpske narodne stranke, koji više ne živi u Srbiji.

- Ljudi koji me znaju nisu ni htjeli kliknuti na taj video jer znaju da ja ne radim takve stvari s više ljudi, kamoli da se tako nešto pušta u javnost. Cura na snimci čak ni ne nalikuje na mene, nema ni boju glasa sličnu mojem, a još i psuje, a ja to nikad ne radim - rekla je Staša Stojanović za najžena.rs.

Višekrunu, koji je objavio video je prijavila.

- Dama sam, svoju privatnost čuvam za sebe. Za građane Srbije bitno je da znaju da imaju moralnu i vrijednu zastupnicu u koju mogu imati povjerenje. Za moje ime i prezime može se vezati samo red, rad, disciplina i posvećenost, a ne blud i nemoral kako bi me neki žejeli predstaviti.

- Opraštam svima svaki kamen bačen na mene, ali tamo gdje pretjeraju kao u ovom slučaju, bit će podnijeta kaznena prijava jer ništa ne skrivam. Žele me oslabjeti, a ovo me samo jača. Ja sam ćžena borac koja ulazi u ring kad svi drugi bježe. Zato me najviše napadaju, ali sve ću ih pobijediti - dodala je Staša.

