'Vučićeve izjave su nepotrebne, njihova rusofilija je samo etapa, sjećat će je se s podsmijehom'

Albanija je odavno trebala biti u puno višoj fazi integracije ulaska u EU. Nije bilo nijednog realnog, političkog, sigurnosnog, pa ni ekonomskog razloga da Albanija ne bude sada već pri kraju pregovora. Ali mene se o tome pita kao sve ili većinu malih država EU, bez obzira bio predsjednik ili premijer, dakle vrlo malo, ali nastavit ćemo govoriti o tome, toliko možemo pomoći, kazao je predsjednik Republike Zoran Milanović nakon sastanka s albanskim predsjednikom Bajramom Begajem na Pantovčaku.

I Sjeverna Makedonija, dodao je.

- Moja puna podrška i neću propustiti ni jednu priliku da naglasim važnost da Albanija i Sjeverna Makedonija postanu dio europskog društva, a jedini razlog zašto već nisu su predrasude, prema Balkanu i prema muslimanima, da se ne lažemo - naglasio je.

Njegov albanski kolega je istaknuo kako je posjet Hrvatskoj značajan u okviru odnosa između naše dvije zemlje, ali i u kontekstu regionalnih i europskih dešavanja.

- Imao sam zadovoljstvo s predsjednikom Milanovićem voditi dugi razgovor, poseban, prijateljski, u kojem smo u fokusu imali jačanje obostranih odnosa i agendu europske integracije Albanije. Pored divnih diplomatskih i političkih odnosa moramo raditi više na jačanju gospodarskih odnosa - rekao je naglasivši kako je vrijeme da se uspostavi direktna zračna linija između Albanije i Hrvatske ili da se povežu naše luke.

- Jako sam ponosan kad čujem da se albanska zajednica u Hrvatskoj smatra bitnim dijelom hrvatskog društva i zahvalni smo na tome - dodao je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatska, istaknuo je, može služiti kao dobar primjer za Albaniju, ali i, dodao je, za ostale zemlje u regiji.

- Čestitao sam predsjedniku Milanoviću na ulasku u Schengen i eurozonu, kao jedina zemlja koja je u istom danu uspjela postići ta dva cilja. Uvjerio sam prijatelja Zorana da su Albanija i njene institucije posvećene ispunjavanju potrebnih reformi i informirao sam ga o konkretnim rezultatima i očekivanjima koje imamo od drugog međuvladinog sastanka Europske komisije. Uvjerio sam ga i da je Albanija povjerljiv partner EU. Cijenim podršku koju su predsjednik Milanović i hrvatske institucije dale Kosovu, kako u postupku priznavanja, tako i postupku članstva Kosova u regionalne, međunarodne institucije, a i vizne liberalizacije - poručio je predsjednik Begam.

Bilo je riječi i o stabilnosti regije, dodao je istaknuvši kako obje naše zemlje moraju dati svoj doprinos da bi se ona održala.

- Naglasili smo i potrebu daljnje koordinacije između nas kako bi i Kosovo, što prije moguće, postalo dio NATO saveza. Ali i EU - rekao je.

Osvrnuo se i na geopolitička dešavanja nakon agresije Rusije na Ukrajinu.

- To stvara mnoge izazove za nas u sigurnosnom smislu, uključujući i kibernetičku sigurnost. Albanija snažno podržava Ukrajinu - istaknuo je albanski predsjednik i uzvratio Milanoviću poziv za posjet Albaniji.

'Hrvatska je među prvima priznala Kosovo'

Što se tiče Kosova, Milanović je istaknuo kako ga je priznala većina država EU i NATO-a podsjetivši da je Hrvatska bila među prvima.

- Neke države nisu, a da ih sad pitate zašto nisu, ne bi vam znali objasniti. Ljudi se, to je katkad dobro, a katkad je opasno, ponašanju po principu navike, i cijele države i cijele grupe zemalja, i puno onoga što sad gledamo da se događa u Europi i svijetu se radi iz navike. Hrvatska je među prvima priznala Kosovo, to je realnost, radit ćemo sve, i to nikada ne s ciljem da provociramo Srbiju, da ih pokušamo, koliko je to moguće, a teško je, uvjeriti da je to realnost. Neću ocjenjivati što je u interesu Srbije, ali realnost je da je Kosovo dio Europe, da će ga u ne tako dalekoj budućnosti priznati gotovo sve države i da se tu Srbija nalazi u jednoj pomalo šizofrenoj, bez ikakvih kliničkih aluzija, podijeljenoj situaciji u kojoj s jedne strane fantazira o odnosu s Rusijom, kojoj je samo jedan mali privjesak, ako i to, a s druge strane mora živjeti u Europi - poručio je naglasivši kako je pitanje Kosova neodvojivo, nažalost, od odnosa sa Srbijom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Uvjeren sam da je većina građana Srbije prihvatila realnost i samo je potreban netko da ih gurne u tom pravcu, onda će biti bolje i u Srbiji. Ponavljam, ne znam što je u interesu Srbije, ali znam što je u interesu nas i Albanije, a to je stabilnost, normalni odnosi, pokušaji dijaloga i u Srbiji pa i u Republici Srpskoj, a vidimo kako to zna završiti nesporazumima. Razgovaramo, pokušavamo, realni smo, a Kosovo je na pravom putu - kazao je Milanović.

'Potencijala za sukob među ovim državama nema'

Upitani što vide kao najveći izazov i prijetnju sigurnosti na jugoistoku Europi, a u tom kontekstu kako vide razvoj situacije na posljednjim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori te na poruke koje stižu iz Srbije od predsjednika Aleksandra Vučića da se Srbiju pita kada će se prestati destabilizirati situacija na Kosovu i Ivice Dačića, ministra vanjskih poslova, da se ono što se događa s Kosovom može odraziti na situaciju u BiH, naš predsjednik je istaknuo kako je to tipično ponašanje po modelu navika o kojem je govorio.

- Što je najveća prijetnja? Sve i ništa. Ovdje nijedna država nije ozbiljno naoružana. Nema ni dovoljno ljudi, ni oružja ni streljiva. Ne bi se ratovalo ni cijeli Ramazan ni korizmu. Potencijala za sukob među ovim državama nema, u BiH nema jer mogu eventualno zračnim puškama gađati vrapce. Da bi se netko sa strane uključio, misli se vjerojatno na Rusiju, to je nemoguće. Koliko god je to cijelo vrijeme bilo moguće u Ukrajini, ovdje nije, Rusiji je ovo samo jedna mala karta iz talona - istaknuo je i dodao da to ne znači da problemi ne postoje.

- Kosovo će se morati rješavati u nekoj vrsti suradnje, odnosno prisustva Beograda. Ova Vučićeva izjava, to je kao da mi idemo na Svjetsko prvenstvo pa se kuražimo da ćemo biti svjetski prvaci. Srbiju se tu neće pitati, što ne znači da je ona nebitna i da ju gledamo s prijezirom, ne, ona je dio rješenja i mislim da je interes Srbiji da uđe u EU i da žive bolje. Ovo je jedna povijesna epizoda rusofilije, samo etapa i sigurno će se vratiti za par godina, znam ih, na to da će biti malo više prozapadni, a da će se ovoga sjećati s podsmijehom prema samima sebi. U tom smislu, izjave Vučića su nepotrebne, neću reći da su opasne jer time dajem preveliko značenje što nije beznačajno, ali nije ni tako značajno. Njega se, kao ni mene ni hrvatskog premijera ni njegovog ministra vanjskih poslova, neće pitati - poručio je.

Svi lideri zapadnog Balkana bi se trebali ponašati, ne kao političari već kao državnici, dodao je Begaj.

- Trebaju ostaviti prazne retorike sa strane, nacionalističke retorike, koje ne služe nikome i ničemu osim podizanju tenzija u regije. Kosovo je suverena, neovisna država i teritorijalni integritet Kosova se ne smije dovoditi u pitanje - rekao je.

Milanović je, govoreći o Crnoj Gori, istaknuo kako je priželjkivao pobjedu Mile Đukanovića, ali da je Jakov Milatović uvjerljivo pobijedio i da je sad tako kako je.

- Čestitao sam mu na pobijedi. On je glasao za neovisnost Crne Gore, ona je članica NATO-a, to su vrlo konkretne obaveze. Iz toga se možeš iskobeljati, ali to ima svoju cijenu, ne u smislu opstojnosti države, ali takve putanje nisu baš često viđene i ako nastavi ono što je govorio, to će biti u redu. Neke će razočarati, neke ugodno iznenaditi, ali to je težina državništva, tj službe. Vrlo brzo će se vidjeti što jutro nosi - zaključio je.

Najčitaniji članci