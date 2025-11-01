NOVI EXPRESS Analiza političkih posljedica revizionističkog okruglog stola o Jasenovcu koji je, na našu sramotu, održan u zgradi parlamenta, a stavovima najviše koristi srpskoj vlasti
MINORIZIRANJE JASENOVCA PLUS+
Vučićevi žohari u hrvatskom Saboru zgrozili i HDZ-ovce: 'Mi smo trebali reći - to ne može!'
Čitanje članka: 7 min
Jasenovac je bio radni logor i vrhunska obrtnička škola, u koju su hrlili odlikaši iz cijele NDH, tvrde Igor Vukić i družina revizionista kojima je Gordan Jandroković ustupio prostore hrvatskog parlamenta za opskurni performans pod nazivom “Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca”. Djeca iz Jasenovca nisu slana u logore nego u prihvatilišta, gdje im je pružana “najbolja moguća skrb”, a u logoru na Savi “nije bilo masovnih, serijskih ubijanja”, kazao je impresario ovog plesa vampira.
