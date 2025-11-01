Obavijesti

News

Komentari 102
MINORIZIRANJE JASENOVCA PLUS+

Vučićevi žohari u hrvatskom Saboru zgrozili i HDZ-ovce: 'Mi smo trebali reći - to ne može!'

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 7 min
Vučićevi žohari u hrvatskom Saboru zgrozili i HDZ-ovce: 'Mi smo trebali reći - to ne može!'
Foto: PIXSELL/

NOVI EXPRESS Analiza političkih posljedica revizionističkog okruglog stola o Jasenovcu koji je, na našu sramotu, održan u zgradi parlamenta, a stavovima najviše koristi srpskoj vlasti

Jasenovac je bio radni logor i vrhunska obrtnička škola, u koju su hrlili odlikaši iz cijele NDH, tvrde Igor Vukić i družina revizionista kojima je Gordan Jandroković ustupio prostore hrvatskog parlamenta za opskurni performans pod nazivom “Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca”. Djeca iz Jasenovca nisu slana u logore nego u prihvatilišta, gdje im je pružana “najbolja moguća skrb”, a u logoru na Savi “nije bilo masovnih, serijskih ubijanja”, kazao je impresario ovog plesa vampira.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 102
FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...
SVI SVETI

FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'
UŽAS

Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'

Neslužbeno doznajemo da je riječ o pirotehničkom sredstvu koje je bačeno na livadu kod Zorkovačke ulice
Uhitili muškarca iz vjerskog društva zbog silovanja! Oglasio se i Uzinić: Žrtva nam se javila
UŽAS NA PODRUČJU RIJEKE

Uhitili muškarca iz vjerskog društva zbog silovanja! Oglasio se i Uzinić: Žrtva nam se javila

Riječka nadbiskupija naglasila je da nema daljnju nadležnost nad Javnim vjerničkim društvom „Omnia Deo“ niti dodatna saznanja o tijeku kaznenih postupaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025