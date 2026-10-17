Jedna anketa daje prednost listi Aleksandra Vučića, druga studentima i ujedinjenoj oporbi. Bivši predsjednik strepi od velike izlaznosti. Ovo je odluka i za Balkan
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Vučićevih paklenih tjedan dana! Već ima plan ako izgubi izbore: 'Ne prihvaćaj rezultate i negiraj'
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Može li se Srbiji, kojoj se svako malo "događa narod" (kako je pisac Milovan Vitezović 1989. nazvao masovne mitinge), dogoditi Mađarska, odnosno može li se Aleksandru Vučiću za sedam dana, kad su izbori, dogoditi poraz? Neki srpski Péter Magyar?
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