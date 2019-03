Policija je bacila suzavac, masa viče: 'Nije gotovo, tek počinje'

Nakon sinoćnjeg upada u zgradu Radio-televizije Srbije (RTS), iz Saveza za Srbiju (SZS) pozvali su na prosvjed danas u podne jer su se RTS i vlast oglušili o zahtjeve prosvjeda "Jedan od pet milijuna". Kažu i da je je ministar unutarnjih poslova Nebojša Stefanović poslao policiju na "goloruk narod" i "bjesomučno lagao" na press konferenciji o prosvjedu.

- Okupljamo se na konferenciji za medije Aleksandra Vučića i čekamo da ostavku podnese najveći lažov u povijesti Srbije, kaže SZS u priopćenju.

>>>>Posljednje informacije:

13.20 -Okupljenima se obratio i Vuk Jeremić:

- Nije vjerovao da ćemo se okupiti ovdje. On nas je ovdje pozvao, nismo mi ovdje zbog njega. Iznenadili smo Srbiju i cijeli svijet. STvari više neće biti iste kao prije. Gotov je, gotov je! On danas nije smio izaći iz zgrade Predsjedništva, s njim više nema razgovora. Razgovarao sam s policijom, ljudi, oni su na našoj strani, to vam garantiram. Skinut će kacige na dan kad bude padao, a ja vam lkažem, past će prije Uskrsa.

13.13 - Prosvjednici poručuju da je osvanuo lijep dan, ali da je Vučiću svanula "crna nedjelja".

- Hvali se da je hrabar, pa što ne izađe, došli smo mu pred vrata, izađi, sram te bilo! Ti nisi muško, ti si najobičnija kukavica, bio i ostao. Vučiću, pakuj se, tvoje vrijeme je isteklo.

13.12 - Zahtijevamo trenutke ostavke predsjednika Srbije Aleksandre Vučića, premijerke Brnabić, predsjednice Skupštine Maje Gojković. Tražimo nove izbore. Prvi korak koji treba napraviti je smjena urednika na RTS-u RTV-u (Radio-televizija Vojvodine). Ništa nije gotovo, tek počinje. Jedan od narednih prosvjeda bit će ispred TV Pink, spremajte se!

13.00 - Masa izvikuje "Ostavka, ostavka", "SNS - RTS".

- On ne razumije posao koji se bavi. Pravi predsjednik je predsjednik svih nas i mora sa svima razgovarati. Dokad će RTS biti ovakav kakav jest. Mi to više ne smijemo dopustiti. Ako nisu razumjeli jučer što trebaju raditi, doći ćemo opet, sve dok ne shvate što je njihova obveza, poručili su prosvjednici. Dosta više autokracije i tiranije.

12.50 - S razglasa se ori pjesma "Sistem te laže".

12.47 - Došlo je do sukoba policije i prosvjednika. Policija baca suzavac.

12.43 - Okupljeni su željeli ući u zgradu Predsjedništva:

- Svi ulazi su blokirani. Ljudi raže da se ispune zahtjevi - slobodni izbori, slobodni mediji i da dužnosnici podnesu ostavke. Ljudi traže od Vučića da izađe, suoči se s njima i da kaže kako je spreman napustiti svoju funkciju. Boška Obradovića su izvukli iz skupine prosvjednika i primijenili silu, rekao je oporbeni političar Borko Stefanović dodavši da se neće razići dok predsjednik ne ispuni zahtjeve.

12.30 - Prosvjednici su srušili zaštitnu ogradu ispred Predsjedništva.

12.20 - Molim pristojne ljude na ne sudjeluju u nasilju. Svi koji su sudjelovali u nasilju, odgovarat će pred zakonom, kaže Vučić. Obraćanje Vučića pročitajte ovdje.

12.15 - Obradović, Jeremić i Đilas moraju se vratiti na vlast. Znaju oni da je završena istraga o tajkunima. Znaju oni koliko su novca opljačkali baš od tog RTS-a. Nervoza je i kod drugih tajkuna koji ih podržavaju i ja ih razumijem. Ja nemam strah, mogu izgubiti samo život, ništa više. Ne bojim se sile batinaša, moj je posao braniti Srbiju i nema ništa veće od toga da obranim Srbiju od tajkunskim siledžija i fašističkim batinaša.

12.12 - Mjesecima smo šutjeli na uvrede i besmislice koje nam upućuju fašist Obradović i tajkuni Đilas i Jeremić. Otvorili smo 200 tvornica i pogona u zadnjih pet godina i time se ja ponosim. To su rezultati našeg rada. To drugi nisu učinili, oni se mogu samo ponositi brojem zatvorenih tvornica i onim što su pokrali od našeg naroda. Oni viču Vučiću lopove, a to im naređuju da viču oni najveći lopovi koji su pokrali narod. Srbija neće dopustiti da se nasiljem bilo koga ugrožava. Svi oni koji misle da napadima na ljude možete ostvarit političke rezultate, grdno se varate, kaže Vučić.

12.10 - Nisu fašist Obradović, tajkuni Đilas i Jeremić naročito hrabri da bi oni mogli ići malo dalje, dalje od uplašenih dama na desku RTS-a, kaže Vučić.

12.09 - Dok masa traži njegovi ostavku, Vučić govori o situaciji na Kosovu i proziva NATO.

12.05 - Situacija ispred Predsjedništva je kaotična. Ljudi se naguravaju s policijom. Predsjednik Vučić započeo je svoje obraćanje. Dok govori, izvana se čuju zviždanje prosvjednika.

11.53 - Prosvjednici u sve većem broju pristižu pred zgradu Predsjedništva Srbije u Ulici kralja Miloša. Izvikuju parole:

- Vučiću lopove, uhapsite Vučića, svi u napad!

Lider Dveri Boško Obradović sinoć je ispred zgrade RTS-a poručio da organizatori prosvjeda večeras moraju gostovati u središnjem Dnevniku. U suprotnom, opet će se okupiti ispred zgrade televizije.

Organizatori prosvjeda kažu i kako dolaze ispred Predsjedništva kako bi Vučiću jasno rekli da u "njegove laži više nitko ne vjeruje i da mu neće dopustiti da i dalje laže narod".

- Idemo onemogućiti diktatora da laže narod iz svoje fotelje, a kasnije ćemo se preseliti ponovno kod RTS-a, poručuju prosvjednici.