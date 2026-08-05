Vučiću stižu žestoke reakcije hrvatskih političara nakon izjava o 'drugom poluvremenu'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je u utorak kako je vojno-redarstvena akcija "Oluja" kojom je u kolovozu 1995. godine oslobođen do tada okupirani dio teritorija Hrvatske bila zločin kojega Srbi ne smiju zaboraviti, zaprijetivši istodobno kako se nešto slično više nikada neće ponoviti. Vučić je bio glavnim govornikom na skupu u Mrkonjić Gradu u Bosni i Hercegovini gdje su vlasti Republike Srpske organizirale okupljanje koje su nazvali "danom sjećanja na ubijene i prognane Srbe", a 4. kolovoza su proglasili i danom žalosti u tom entitetu.

Unatoč opetovanim pozivima vlasti za masovni dolazak i organiziranom prijevozu, u Mrkonjić Grad stigao je razmjerno mali broj sudionika no došli su svi najviši dužnosnici Srbije i RS.

Vučić je u govoru ponavljao svoje stare teze o različitim urotama protiv Srbije i Srba i nepravednim optužbama na njihov račun. Kazao je kako su lažne priče da je pad pobunjeničke paradržave u Hrvatskoj bio dogovoren a okupljenima u Mrkonjić Gradu je ponudio ispriku "jer je Srbija 1995. bila slaba". Tvrdio je kako na tom tragu i danas djeluju svi njegovi politički oponenti u Srbiji.

Ističući kako govori posljednji put kao predsjednik Srbije "a da ne zna hoće li to nekad ponovo biti" Vučić se potužio kako mu je Hrvatska kao predsjedniku zabranila posjet Jasenovcu iako je "potomak žrtava" a to vidi kao dio nastojanja u Hrvatskoj da se sakrije istina o Jasenovcu.

Kazao je kako Hrvatska "laže svakog dana i obmanjuje cijeli svijet" pa je tvrdio da u Jasenovcu uoće nisu stradali Hrvati "osim neki iznimki".

"Oluje i pogroma protiv srpskog naroda više nikada neće biti ma tko bio na drugoj strani", kazao je Vučić uz poruku kako će svi Srbi biti jedinstveni i neće dopustiti da ih se dijeli državnim granicama a da RS nikada neće ostaviti na cjedilu.

Hvaleći se kako je najiskusniji predsjednik Srbije u njenoj povijesti, Vučić je poručio kako se "nada da neće morati koristiti vojsku u obrambene svrhe" jer zna da postoje neki koji čekaju "drugo poluvrijeme".

Šušnjar: Neka se manu ćorava posla

Vučiću su danas odgovorili brojni političari iz Knina, među njima je žestoki odgovor poslao DP-ov ministar Ante Šušnjar. On je poručio da Hrvatska ima svoj temelj u Oluji.

- Taj temelj je krvlju natopljen, zato danas Hrvatska stoji i međunarodno i u svakom drugom smislu kao suverena država. Danas je dan kad slavimo istinu i poruka onima koji su tada prošli Drinu sa svojim teritorijalnim pretenzijama, nije im tada pošlo za rukom i neće nikada - rekao je te se osvrnuo i na Vučićevu izjavu.

- Vidim da hodaju po BiH i huškaju i šalju vrlo ružne poruke. Međutim, ono što je nastalo na istini ne može se srušiti. Hrvati nikada nisu napadali, Hrvati su branili svoje domove. Hrvati nikada nisu osvajali, Hrvati su se branili. Dok god oni preko Drine budu mirni, mi ćemo graditi ljudske i gospodarske odnose.

Kako oni kažu, neće biti oluja, dok god oni sjede s mirom i manu se ćorava posla. Ali ako bude potrebe, bit će i oluje rekao je i na pitanje je li to poruka Vučiću odgovorio da “dok oni ne spoznaju svoju istinu, ne mogu krenuti naprijed”.

Šuta: Ne podržavam ekstremizam

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je kako je proslava Oluje “trenutak kada se prisjećamo svih hrvatskih branitelja koji nisu s nama, ali i onih koji jesu”.

- Velika hvala za slobodu koju danas uživamo. Na nama je da gradimo hrvatsku bez podjela, da svi imaju pravo na svoje mišljenje - rekao je te komentirao Vučićev i Dodikove izjave.

- Gledajte, bilo kakav ekstremizam ja ne podržavam. Takve stvari koje se upućuju su loša poruka. Svi smo svjesni što je rat učinio i ne daj Bože da se takve stvari ponove - kaže.

Grmoja: Mogu i dalje naricati

Upitan za komentare predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je izjavio u Mrkonjić Gradu da je Oluja bila zločin poručivši da "Oluje i pogroma protiv srpskog naroda više nikada neće biti" te kritiziravši odluku Crne Gore da pošalje predstavnika na proslavu u Knin, Nikola Grmoja je na to odgovorio "da ćemo slaviti Oluju još snažnije".

"Nećemo nikada zaboraviti što su hrvatski branitelji dali, a poruke iz Srbije nas uopće ne zanimaju", rekao je.

"Branili smo svoje, obranili i oslobodili svoje zahvaljujući hrvatskim braniteljima. Oni mogu i dalje iz godinu u godinu naricati nad tim, ali to neće promijeniti činjenice. To ne može umanjiti ovu veličanstveni pobjedu koju želimo da hrvatski narod iz godine u godinu sve snažnije i jače proslavlja", dodao je Grmoja dodavši da je želja Mosta da se taj dan obilježava još veličanstvenije.

Na dolazak crnogorske delegacije na ovogodišnju Oluju u Knin je rekao da im je drago što su predstavnici Crne Gore tu te nastavio da bi voljeli da su tu i veleposlanici svih zemalja što je zadatak hrvatske vlasti da učini maksimalne napore kako bi svi partneri i prijatelji Hrvatske zajedno s nama obilježavali i slavili Oluju.

Đakić: Izgubili su rat koji su započeli

- Ma to me uopće ne interesira. Oni bi trebali već jednom shvatiti da su izgubili rat koji su započeli i ispričati se, a onda reći gdje su nestali - rekao je Đakić na pitanje o Vučiću, prenosi Telegram.

Jakšić: Vučić piše svoju povijest

'Već godinama gledamo kako Aleksandar Vučić ulaže velik trud da napiše neku svoju povijest, i o Srbiji, i o odnosima s Hrvatskom, ali i o Europi i svijetu. Mislim da doista nema smisla trošiti vrijeme na njegove umotvorine. Mogu samo reći da mi je žao što je jedan od čimbenika zbog kojih odnosi između Hrvatske i Srbije nisu onakvi kakvi bi trebali biti', rekao je Mišel Jakši (SDP). Kaže da mu je žao što je Vučić jedan od razloga zbog kojih odnosi Hrvatske i Srbije nisu onakvi kakvi bi trebali biti.