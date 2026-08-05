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ČELNIK VETERANA 'PUMA'

FOTO Tko je Robert Puja: On je u Kninu bio 'tampon zona' između Plenkovića i Milanovića

Piše 24sata,
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FOTO Tko je Robert Puja: On je u Kninu bio 'tampon zona' između Plenkovića i Milanovića
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Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja | Foto: Igor Soban /PIXSELL
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Robert Puja, dugogodišnji predsjednik Udruge veterana 7. gardijske brigade "PUMA", ime je koje se neizostavno veže uz očuvanje sjećanja na jednu od najslavnijih postrojbi Domovinskog rata

Andrej Plenković i Zoran Milanović susreli su se u srijedu na proslavi Oluje, no navodno se nisu ni rukovali, a i sjedili su tijekom proslave na 'sigurnoj udaljenost'. Kao 'tampon zona' poslužio je Robert Puja, dugogodišnji predsjednik Udruge veterana 7. gardijske brigade "PUMA", ime je koje se neizostavno veže uz očuvanje sjećanja na jednu od najslavnijih postrojbi Domovinskog rata. Njegov angažman nadilazi puko vođenje udruge; postao je lice i glas veterana koji svoju ratnu pobjedu danas pretaču u misiju zajedništva, pomoći i trajnog sjećanja.

Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja
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Foto: Igor Soban /PIXSELL

Godine na čelu udruge

Vrlika: Otvaranje planinarskog doma i spomenika braniteljima na Dinari
Vrlika: Otvaranje planinarskog doma i spomenika braniteljima na Dinari | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Puja je na čelu udruge veterana "Puma" već godinama, a povjerenje svojih suboraca ponovno je dobio na redovnoj izbornoj skupštini održanoj 2025. godine. Pod njegovim vodstvom, udruga je postala, kako je sam istaknuo, "aktivni čimbenik razvoja na svim društvenim razinama". Njihov rad obuhvaća širok spektar djelovanja: od obilježavanja ključnih datuma iz Domovinskog rata, suradnje s državnim institucijama i lokalnim samoupravama, do onog najvažnijeg - brige za suborce. Pružanje psihosocijalne podrške i pomoć članovima u rješavanju statusnih pitanja u samoj su srži djelovanja udruge. Župan Anđelko Stričak često je isticao kako se članovi udruge "uvijek među prvima odazovu kad treba pomoći drugima", što potvrđuje i Pujin angažman kao povjerenik Stožera civilne zaštite za grad Varaždin tijekom pandemije koronavirusa.

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Od bojišta do projekata za budućnost

Ratni put 7. gardijske brigade, s 91 poginulim i jednim nestalim pripadnikom te oko 500 ranjenih, temelj je na kojem udruga gradi svoje aktivnosti.

​- Povijest priča priču o brigadi čiji su pripadnici snagom duha, hrabrošću i domoljubljem izborili pobjedu i ostvarili san mnogih generacija - slobodnu Hrvatsku - rekao je Puja.

Ta žrtva danas se ne zaboravlja, već se pretvara u trajne podsjetnike. Pod Pujinim vodstvom, udruga je pokrenula niz projekata s ciljem da se nasljeđe "Puma" sačuva.

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Murali, monografija i spomenici kao trajni trag

Jedan od najvidljivijih projekata jest izrada murala diljem Hrvatske. U suradnji s autorom Krunom Tuđenom, zidovi u mjestima iz kojih potječu pripadnici brigade postaju platna sjećanja.

​- Za izradu jednog murala trebalo je oko 26 sati efektivnog rada. Ponosni smo jer se mural vidi i s ceste - istaknuo je Puja, naglašavajući kako je cilj da priča o "Pumama" dopre do svih.

Osim murala, udruga je krajem travnja 2026. godine otvorila spomen-obilježje "Pobjeda" u varaždinskoj vojarni, a u pripremi je i opsežna monografija "Ponosni u ratu, ponosni u miru – 20 godina Udruge veterana 7. gardijska brigada ‘Puma’", čije se predstavljanje očekuje u rujnu 2026.

*uz korištenje AI-ja

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